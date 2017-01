Prijeli več osumljencev, ki naj bi sodelovali pri ropu starlete Kim Kardashian

V Parizu je bila nedavno tarča roparjev razvpita starleta Kim Kardashian. Zdelo se je, da storilcev, ki naj bi pobegnili kar na kolesih, ne bodo odkrili, a je v javnosti danes zjutraj završalo.

BBC namreč poroča, da je policija prijela 16 ljudi v povezavi z ropom zvezdnice v hotelu No Address, od koder so zlikovci pobegnili z nakitom, vrednim okoli deset milijonov. Do njih naj bi jih pripeljale sledi DNK, ki so jih našli na kraju.

Dva od storilcev naj bi bila oblečena v policista, Kardashian Westovo pa so zvezali in odložili v kopalno kad. Kot je povedala, jo je bilo strah za življenje. Kanye West je imel tedaj koncert. Takoj ko je izvedel za rop, je prekinil nastop in odšel naproti svoji ženi, ki je doživela hudo travmo ...