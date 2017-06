Prijatelji se že 10 let dogovarjajo za kosilo

Rachel, Chandler, Joey, Monica, Phoebe in Ross – štirje junaki legendarne televizijske humoristične serije, ki je obnorela gledalce v 90. letih, imajo še danes številne oboževalce, ki si na vso moč želijo, da bi serija znova zaživela. Nekdanji igralci, ki jih je nanizanka izstrelila med zvezde, so tako redno deležni vprašanj o morebitnih novih delih serije. Pred kratkim je takšno vprašanje znova doletelo Jennifer Aniston, v seriji Rachel. Igralka je razkrila, da je prepričana, da serija, če bi jo posneli v današnjem svetu, ne bi delovala, saj je zdajšnji življenjski slog popolnoma drugačen od nekdanjega. »Šalili smo se, da bi bili Prijatelji, če bi jih delali danes, zgolj posnetek kavarne polne ljudi, ki so zatopljeni v svoje iphone. Nobenih epizod in nobenih dialogov,« je povedala 48-letnica.



O ponovnem snemanju serije Prijatelji se govori od predvajanja zadnjega dela serije. Ta je bil posnet 6. maja 2004, deset let po tem, ko je nastal prvi del, v katerem v življenja sostanovalcev in prijateljev pride pobegla nevesta Rachel. V desetih sezonah so gledalci spremljali bolj ali manj posrečene verzije parčkanja glavnih junakov zunaj in znotraj prijateljskega kroga. Gledalci so navijali za posamezne junake, pošiljali pisma scenaristom, se poistovetili z liki do te mere, da so posnemali njihov videz. Pričeska, ki jo je nosila Rachel, je postala modna smernica v ZDA in Evropi. Prijatelji veljajo za eno najbolj gledanih televizijskih nanizank v zgodovini. Med desetletnim predvajanjem je bila nenehno na prvem mestu po gledanosti. Kar 62-krat je bila nominirana za emmyja.



Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer se imajo prav kultni nanizanki zahvaliti za svojo sedanjo slavo.



Anistonova je postala kraljica romantičnih komedij, kot so In prišla je Polly, Tudi to je ljubezen, Marley in jaz. Čeprav so ji kritiki pogosto očitali, da je njena igra povprečna, ji ponudb za igranje nikoli ni primanjkovalo, gledalci pa so jo oboževali. Tudi kar se tiče finančnega vidika, se nad kariero po nanizanki ne more pritoževati: kar desetletje se je na lestvici največjih zaslužkaric med igralkami revije Forbes obdržala pri vrhu.



Tudi Matthew Perry je filmski svet osvojil v komedijah. V nasprotju z Anistonovo so mu bili poleg gledalcev naklonjeni še kritiki. Njegov najuspešnejši projekt poleg Prijateljev je televizijski – gre za film The Ron Clark Story, v kateri je igral newyorškega učitelja in ki mu je prinesel nominacijo za emmyja, nagrado screen actors guild in zlati globus.



Courteney Cox je zablestela v seriji Zabavna ločenka, ki ji je prinesla prvo nominacijo za zlati globus v karieri. Filmskim gledalcem se je vtisnila v spomin z vlogo v seriji grozljivk Krik.



Lisa Kudrow je televizijsko občinstvo osvojila s serijo Web Therapy, v kateri igra psihiatrinjo. Vloga ji je prinesla nominacijo za emmyja.



LeBlanc kar ni mogel iz vloge, v kateri je navduševal v Prijateljih. Po koncu je dobil svojo humoristično serijo Joey. Ustvarjalci na BBC so dejali, da igra v njej domišljijsko različico samega sebe, v resnici pa je vloga vključno z imenom lika enaka tisti, ki jo je imel v Prijateljih. Leta 2012 je zanjo dobil zlati globus.



Še najmanj uspešen je bil v filmskih in televizijskih vodah po koncu serije David Schwimmer. Po nadaljevanki se je osredotočil predvsem na gledališko kariero, kmalu pa se je raje kot igri posvetil režiji. Občasno posoja glas animiranim serijam – v risanki Madagaskar je igral žirafka Melmana.



Od nekdanje ekipe Prijateljev si vnovičnega snemanja najbolj želi Lisa Kudrow, ki pa priznava, da se ji zdi snemanje novih delov povsem nemogoče. »Šest prijateljev nas je in že deset let poskušam ekipo zbrati na skupnem kosilu, a ne uspe,« je pred časom priznala.



Ekipi se je v zadnjih dveh letih uspelo srečati, zasebno in tudi pred kamero, o novih delih serije pa kljub temu ni govora.

.