Prihaja film o Warholu

Zgodba ekscentričnega umetnika Andyja Warhola prihaja na filmska platna! Ikono pop arta bo igral 44-letni Jared Leto, ki je tudi producent novega filma. Film Warhol je posnet po biografiji Victorja Bockrisa, ki je izšla leta 1989. Poleg Leta bo producent tudi Michael De Luca, ki je sodeloval pri filmski uprizoritvi erotične knjižne uspešnice 50 odtenkov sive. Oskarjevcema se pridružuje Terence Winter, scenarist, ki mu je zlati kipec za scenarij filma Volk z Wall Streeta le za las ušel.



Andy Warhol velja za ustanovitelja umetniškega gibanja pop art, ki je potrošniški svet vključilo v umetniška dela. Njegove najbolj znane umetnine imajo za motiv pločevinke juhe campbell, steklenice coca-cole in velike zvezdnike njegovega časa kot Marilyn Monroe. Slovel je kot gostitelj nebrzdanih zabav, v njegovem umetniškem studiu The Factory v New Yorku so se zabavala številna slavna imena iz sveta filma, glasbe in umetnosti, tudi Bob Dylan, David Bowie, John Lennon in Yoko Ono. Bil je odkrit homoseksualec v času, ko homoseksualnost ni bila splošno sprejeta, imel je 25 mačk z imenom Sam. Bil je tudi mecen: sponzoriral je različne nadarjene umetnike, tudi glasbeno skupino The Velvet Underground. Znan je po vizionarski izjavi, da bo imel v prihodnosti vsakdo svojih 15 minut slave.