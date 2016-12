Pri Sony Music šokirali! »Britney Spears, počivaj v miru«

Zapisali smo že, da so se v letošnjem letu so poslovile številne glasbene ikone, kot zadnji izmed njih prav za božič George Michael .

Takoj po praznikih pa nov šok! Pri velikanu Sony Music so namreč na twitterju objavili več sporočil: umrla naj bi bila tudi Britney Spears. A kmalu se je izkazalo, da so jim nepridipravi vdrli v račun, sporočila pa so hitro izbrisali.

Brez skrbi torej, z Britney je vse v najlepšem redu, menda v studiu že pripravlja nov album za prihodnje leto.