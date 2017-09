Pri dvainosemdesetih v seksi perilu

Igralka dame Judi Dench je poznala tisto pravo ljubezen, ki je zob časa ne načne. Čudovitih 30 let je bila poročena z moškim svojega življenja, stanovskim kolegom Michaelom Williamsom, ki ji je dolga leta vsak petek poklonil rdečo vrtnico, dišeči dokaz njune neusahljive ljubezni.

Erotično perilo

Ko ji je dragega leta 2001 vzel rak, je zvezdnico zajela brezmejna, neutolažljiva žalost, ki jo včasih še preplavi. »Še vedno ga pogrešam. Še vedno me nanj nepričakovano spomnijo majhne stvari. En trenutek se smejim, že naslednji pa me nekaj povsem nepomembnega spomni nanj. In tedaj je, kot bi me kdo treščil s kladivom,« priznava oskarjevka, ki pa se je ljubezni vseeno odločila nakloniti novo priložnost. In je zdaj, ko na hrbtu prenaša že osem križev, spet romantično oživela ob strani okoljevarstvenika Davida Millsa.

Še vedno čutim strast in poželenje. Mislim, da to nikdar ne izgine.

Strast živi, dokler utripa srce, je prepričana Judi, ki jih bo decembra dopolnila že 83, a jo moški tako nezadržno privlačijo kot pred desetletji. »Seveda še vedno čutim strast in poželenje. Mislim, da to nikoli ne izgine,« pravi osivela igralka. Vrstnikom svetuje, naj ne izgubijo vere v ljubezen, čustveno in telesno.

»Bila je vroča poletna noč, pila sva šampanjec in šla na nočno kopanje,« se spomni večera, ki je pomenil začetek romance z Davidom. Sveže zaljubljena spet obiskuje tudi svojo priljubljeno londonsko trgovino z zapeljivim, že kar precej žgečkljivim spodnjim perilom.