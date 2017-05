Pri 95 letih gre v pokoj

Princ Philip, 95-letni kož kraljice Elizabete II., z jesenjo ne bo več opravljal kraljevih dolžnosti, je včeraj sporočila Buckinghamska palača.



To je bil razlog, zaradi katerega so v noči na četrtek, natančneje ob treh zjutraj, v palačo na nujni sestanek poklicali vse člane kraljeve družine in vse osebje, tudi z gradu Windsor in Sandringhama ter škotskega Balmorala. Nemudoma se je začelo ugibati, da bi utegnilo biti dramatično sporočilo povezano z zdravjem 91-letne kraljice ali njenega moža, vojvode Edinburškega, ki bo junija dopolnil 96 let. Decembra lani, med božično-novoletnimi prazniki, sta oba, Elizabeta in Philip, zbolela za močnejšim prehladom, zaradi česar sta se za nekaj časa umaknila iz javnosti. Nekateri so namigovali, da bi utegnila abdicirati. Kljub starosti kraljica redno opravlja svoje dolžnosti, ki jih je v zadnjih letih manj, saj je nekatere prenesla na druge kraljeve, predvsem sina, prestolonaslednika princa Charlesa in vnuka Williama in Harryja.



Čeprav so podobne sestanke v preteklosti že nekajkrat sklicali, je tokratni bodel v oči zaradi ure, ob kateri so razposlali obvestilo. Buckinghamska palača je zjutraj mirila, da ni razlogov za preplah; pa tudi zastava je plapolala z vrha droga, so opazili številni, torej v kraljevi družini ni bilo smrti.



No, sredi dopoldneva so le sporočili: princ Philip se umika, najpozneje od jeseni ne bo več opravljal uradnih dolžnosti. Še naprej bo pokrovitelj, predsednik ali član številnih dobrodelnih organizacij, a se ne bo več aktivno udeleževal vseh dogodkov. Prinčevo odločitev kraljica podpira, so sporočili iz palače, o njegovem zdravstvenem stanju pa niso govorili; sporočili so še, da bo kraljica še naprej opravljala vse dolžnosti, povezane z njenim položajem, ob podpori članov kraljeve družine.