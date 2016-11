Pri 94 si želi zmenkov, a je nihče ne povabi ven

Šteje jih že več kot 90, pa vendar se hvali s pestrejšim in živahnejšim spolnim ter ljubezenskim življenjem kot njene tri precej mlajše sostanovalke. To je Elka iz humoristične nanizanke Norišnica v Clevelandu, zaigrala pa jo je Betty White, ki se je kot zvezda humorističnih serij zasidrala v srca milijonov gledalcev, sploh kot ena izmed kultnih zlatih deklet. In očitno ji televizijski alter ego Elke ni tako tuj in daleč od njega resničnega jaza, saj bi Whitova tudi v svoji resničnosti z veseljem še vedno zapeljevala moške in osvajala njihova srca. Edina ovira na poti je njena častitljiva starost. »Le kdo bo šel na zmenek s 94-letnico?« se sprašuje vselej nasmejana zvezdnica, ki bo januarja na torti upihnila že 95 svečk. A v njej očitno še vedno plamti ogenj strasti in gori želja po ljubezni.



Trikrat pred oltarjem



Trikrat je zakorakala pred oltar. Prvič že leta 1945 z vojaškim pilotom Dickom Barkerjem. V drugo pa skoraj nemudoma za tem, dve leti pozneje, ko je poročna koračnica igrala Betty in hollywoodskemu agentu Lanu Allenu. A se je tudi njun zakon izkazal skoraj za muho enodnevnico, saj sta dve leti pozneje že podpisovala ločitvene papirje. V tretje pa se ji je vendar nasmehnilo malce več sreče, saj je v zakonu s televizijskim voditeljem Allenom Luddenom uživala dolgih 18 let, vse dokler ni njen ljubljeni leta 1981 izgubil borbe z rakom. Tedaj je nad zmenki in romancami naredila križ. »Le čemu bi se spet poročila, ko pa sem že imela najboljšega?« je dejala in nekaj utehe ob izgubi ljubljenega moža našla v prijateljih in otrocih iz pokojnikovega prejšnjega zakona. A očitno jo je zdaj spet malce zaščemelo, da bi se vrnila v ljubezenske vode, žal pa se ji dozdeva, da je poslednji vlak za še zadnjo romanco verjetno že zamudila.



Nekatere v prostem času slikajo, spet druge berejo, tretje pa obiskujejo tečaje joge, pilatesa ali pa osvajajo kakšno drugo veščino. A ne Betty. Ta si je našla povsem svojstven prostočasni konjiček. Moške. »Všeč so mi moški. Lahko bi rekla, da so skoraj moj hobi. Čeprav tega morda ne vedo,« je brez dlake na jeziku priznala verjetno najbolj priljubljena 90-letnica televizijskega sveta. A se z njimi žal ne more več zabavati, čeprav ne po lastni izbiri. »Nihče me več ne povabi na zmenek! Le kdo bi si želel ven povabiti 94-letnico? To se žal ne dogaja.«



Morda snubci ne stojijo več pred njenimi vrati kot nekdaj, pa vendar se je iz svojih preteklih razmerij – vključujoč oba propadla zakona – naučila, v čem je skrivnost uspešnega odnosa. Ljubezenskega in poslovnega. »Bistvena je prijaznost. Nikoli drugemu ne reci ničesar bolečega, tudi če si tedaj povsem razdražen. Besed, ko jih enkrat izrečeš, namreč ne moreš več vzeti nazaj. Pomembno pa je tudi, da v življenju najdeš strast in jo gojiš. Nikoli te ne sme biti strah, da se nečemu ali nekomu povsem predaš.«