Pri 73 letih že osmič očka

Sammy Davis Jr. Jim Morrison. Kim Basinger. Sinéad O'Connor. Velika imena zabavne industrije, ki pa si delijo še nekaj. Vsi so na svet privekali osmega decembra. Zdaj pa se je skupinici veljakov pridružil še deček, po katerem se pretaka genski material Micka Jaggerja, enega od najbolj prepoznavnih in najvplivnejših frontmanov v zgodovini rocka, ter mične newyorške balerine Melanie Hamrick. »Osmega decembra se jima je rodil sinček, novopečeni starši pa so vsi iz sebe od veselja,« je vest, da je legendarni pevec pri 73 letih že v osmo postal očka, objavil njegov predstavnik. In še pridal, da se tako malček kot mlada mamica, od očeta svojega prvorojenca mlajša kar 43 let, počutita odlično.



Za malčka, ki še čaka na ime, je bilo poskrbljeno še pred njegovim prihodom na svet. Kajti četudi je romanca med rockerskim mačkom in mlado plesalko že izzvenela, nista odločena le skupaj skrbeti za kratkohlačnika, ampak je ta že finančno preskrbljen vsaj za 18 let. »Mick ne želi, da mu kaj manjka, zato bo Melanie zanj vsako leto nakazal 140 tisočakov, vse do njegovega 18. leta. Prevzel bo tudi skrb za njegovo izobrazbo in mu plačal najboljše zasebne šole. Pozneje pa mu bo po najboljših močeh pomagal pri uresničevanju njegovih kariernih sanj,« je povedal vir in še, da bosta Mick in Melanie, čeprav nista več par, sinka vselej postavljala na prvo mesto. Kar je Jagger že dokazal, saj je, nemudoma ko je Melanie začutila, da bo malček prišel na svet, vse izpustil iz rok in odhitel na drugo stran luže.



Ona si je ustvarila življenje v New Yorku, on v Londonu. Med njima je ocean in več kot 5600 kilometrov zračne linije. Kljub temu je pevec želel biti ob njej, ko je napočil veliki trenutek. »Moram biti ob njej. Tega ne bom zamudil za nič na svetu,« je v dneh pred porodom razlagal prijateljem. In besedo tudi držal. »Vedel je, da se porod hitro približuje. V trenutku, ko je izvedel, da se vse začenja, je skočil na prvo letalo proti New Yorku. Bilo je hektično, ni vedel, ali mu bo uspelo priti, a vendar je do Melanie prišel v zadnjem trenutku. Bil je ob njej, ko je malček pokukal na svet.«



Ko je prvič pogledal sinu v oči, ga je navdal neizmeren očetovski ponos. Jagger ga je začutil že sedemkrat, saj je v minulih 45 letih že osemkrat (če štejemo še novorojenčka) zakorakal na pot očetovstva. S petimi različnimi ženskami. Ob tem je petkrat že postal dedek in pred dvema letoma tudi pradedek. Torej je njegov najmlajši otročiček kar dve leti mlajši od zvezdnikove pravnukinje Ezre Key.

Potomci Rollingov preplavljajo svet



Legendarna zasedba The Rolling Stones že 54 let razveseljuje glasbene sladokusce. Njeni člani pa so očitno odločeni, da svet preplavijo s potomci, saj se po obli sprehaja že 37 deklet in fantov, po katerih se pretaka kri katerega izmed članov skupine. Njihov frontman ima ob osmih otrocih tudi pet vnukov in eno pravnukinjo. Kitarist Ronnie Wood ima šest otrok in prav toliko vnukov in vnukinj. Keith Richards je zaplodil pet otrok, a je eden umrl že kot dojenček, petkrat pa je tudi postal dedek. Najmanj plodovit je bobnar Charlie Watts z eno hčerko in eno vnukinjo. Ko potegnemo črto, so štirje rockerji torej poskrbeli za 19 otrok, 17 vnukov in vnukinj ter eno pravnukinjo. Čeprav ni nujno, da so, četudi skupaj štejejo že 289 let, razmnoževanje končali.