Pri 71 letih teka za predšolsko hčerko

Blizu dopolnjene sedemdesetice so dnevi menjavanja umazanih pleničk in zaradi joka novorojenčka močno skrajšanih noči že odmev daljne preteklosti. Ljudje, ki imajo za sabo že skoraj 70 pomladi, tedaj namreč raje uživajo v pokoju, na kolenih pozibavajo vnuke in jih razvajajo s sladkimi dobrotami. Večina, a ne tudi komik Steve Martin, ki se ponaša z lento najstarejšega zvezdniškega očeta, ki je na pot starševstva v prvo (in edinkrat) zakorakal šele pri zrelih 67 letih. In če bi lahko čas zavrtel nazaj, ne bi te vloge prevzel niti dan prej. »Očetovstvo v teh letih je fantastično. Prej nisem bil pripravljen in bi bil ušiv oče,« pravi ponosni očka štiriletne deklice, ki bo avgusta praznoval že 72. rojstni dan. Steve ni imel toplega, ljubečega odnosa z očetom Glennom, ki ga je žejalo po karieri v igri, a mu veliki preboj nikdar ni uspel. Zaradi česar je svoje frustracije ob neuresničenih sanjah prenašal na sina, ki si je želel le njegove ljubezni, časa in pozornosti, a večinoma zaman. Zato je Steve odločen, da nikakor ne bo ponovil očetovih napak. »Če bi dobil otroka bolj zgodaj, se kot oče ne bi dobro odrezal. Pozornost bi napačno usmerjal v kariero,« priznava smešni moški Hollywooda, prepričan, da se mora vse zgoditi v primernem času. Le da je čas, da postane oče, zanj pač napočil malce pozneje kot za veliko večino. Morda ne le zaradi kariere, ampak tudi zato, da je še pred prihodom hčerke razrešil tegobe, ki so ga pestile v mlajših letih, med temi tudi napadi panike in hipohondrija. »Dolga leta sem zapravljal s skrbmi, da bom kmalu umrl. A nikdar nisem. Šele zdaj vem, da so tovrstne skrbi povsem nesmiselne. In čeprav naj bi ljudje z naraščajočim številom let postajali bolj zaskrbljeni in zavrti, lahko rečem, da je zame obveljalo reklo, da z leti postanemo tudi zrelejši in modrejši,« še pravi in dodaja, da so mu leta pač prinesla to, da se je naučil resnično gledati in videti ter poslušati in tudi v resnici slišati.



Ime malčice je skrivnost



Z malčico, katere ime še po štirih letih ostaja skrivnost, je razvil topel odnos. A čeprav je prepričan, da se danes v vlogi očeta odlično znajde, hkrati verjame, da svoji deklici ne bo nikdar mogel dati toliko, kot mu daje ona. »Razvila sva zelo zaupen odnos, kar je čudovito. A čeprav ji dajem vse, kar lahko, mi ona vedno da še več.« Dodal je, da je zdaj, v jeseni življenja, srečnejši kot kdaj prej. »Sem zelo, zelo srečen. S skoraj popolnim življenjem. Z nekaj težkimi obdobji, seveda.«



Mladostnost belolasega zvezdnika vsekakor ohranja tudi več kot četrt stoletja mlajša žena Anne Springfield, svoje pa naredi tudi tekanje za predšolsko malčico. A Steve se zaveda, da le ljubezen in podpora ljubljene in hčerke nista dovolj, da pri 71 letih ohranja energijo in poskočnost precej mlajšega moškega. »Za energijo skrbim tudi s telesno vadbo, a seveda zmerno. Ne naprezam se preveč in prek svojih meja. Ko gledam televizijo, tečem na sobnem tekaču. Dvigujem uteži, a se posvečam le rokam in prsnemu košu. Vsega tega pa ne počnem le zase, ampak tudi zanju.«