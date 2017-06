Preveč čeden, da bi igral negativca

Uspelo mu je najti špranjo v železni zavesi, ki je po drugi svetovni vojni fizično in psihološko ločevala Sovjetsko zvezo od preostalega sveta. Uspelo mu je skoraj nepredstavljivo – na vrhuncu hladne vojne razpreti železne okove Sovjetske zveze in prebegniti na drugo stran oble, v Ameriko, kjer si je v Hollywoodu ustvaril ime. A danes se bodo na hollywoodskem pokopališču Hollywood Forever Cemetery od velikana sedme umetnosti poslovili njegovi oboževalci in se mu poklonili z žalno slovesnostjo. Ruski igralec Oleg Vidov je v 74. letu izgubil boj z rakom.



V filme se je zaljubil kot otrok



V filme se je zaljubil že kot deček, sploh so ga mamili zakladi iz filmografije Hollywooda, ki so ga »prenesli v svet, ki je bil prijazen in lep,« čeprav se je fantič, ki je leta 1943 privekal na svet v bližini Moskve, hkrati zavedal, da bo ta svet zanj ostal le nedosegljive sanje. Te so se počasi in proti vsem pričakovanjem vseeno začele uresničevati. Izmed štiristoglave množice fantičev je bil namreč Oleg tisti, ki si je po golem naključju pridobil edino mesto na državni igralski šoli, od koder je nato odskočil na filmski inštitut, kjer je doštudiral igro in režijo. Čeprav so k hitremu uspehu na sovjetskih tleh pripomogli tudi njegovi peščeni lasje, modre oči in izklesano telo. Njegovo ime je zagotavljalo polne kinodvorane, opazili so ga celo tuji filmski ustvarjalci, da si je Vidov kljub sicer strogemu sovjetskemu režimu pridobil dovoljenje za sodelovanje pri tujih filmskih projektih, leta 1969, denimo, v koprodukcijskem filmu Bitka na Neretvi in še leto pozneje v filmu Waterloo.



Delal v Jugoslaviji



Leta 1983 se je smel preseliti v Jugoslavijo in tam delati, a so sovjetske oblasti komaj dve leti pozneje odločitev preklicale in dale Olegu na razpolago zgolj 72 ur za vrnitev v Moskvo. A igralec si je namesto tega s pomočjo prijateljev utrl pot v Avstrijo in nato vse do Amerike, kjer je zaživel kot politični azilant. »V Los Angelesu se počutim nadvse udobno. Tu sem obdan s stanovskimi kolegi, s filmskimi ustvarjalci. Zaradi ameriških filmov sem ponosen na svoj poklic in srečen, da sem igralec,« je dejal ob prebegu v filmsko meko, kjer je naposled začel uresničevati nemogoče sanje hollywoodskega veljaka. Začenši z manjšo vlogo v filmu Rdeča vročica, kjer je leta 1988 zaigral ob Arnoldu Schwarzeneggerju. A mu režiser Walter Hill ni namenil vloge glavnega zlikovca, ruskega mamilarskega šefa, saj je bil zanj preprosto preveč čeden. »Kamere ne more prepričati, da je lahko slab,« je dejal Hill in v njegovih besedah je bilo morda kanec resnice, saj so Vidova zaradi privlačnega videza na ameriških tleh kaj hitro oklicali za ruskega Roberta Redforda.



Rdeči vročici je sledila vrsta drugih vlog, denimo film Divja orhideja, kjer se je postavil ob bok Mickeyju Rourku, v filmu Najina ljubezen je zaigral ob Warrenu Beattyju in Annette Bening, osvojil je tudi male zaslone, denimo z vlogami v priljubljenih serijah Alias, Zahodno krilo in Kriminalni um.



Konec 80. let je začel osvajati Ameriko, a je tedaj pričakovano padel v nemilost v domovini, kjer so njegovi filmi postali prepovedani. Vsaj začasno. A tudi ko so se na sovjetske televizijske programe vrnili njegovi filmi in serije, so – v opomin – v končnih špicah izbrisali njegovo ime. A kot se je obračal svet, tako se je spreminjalo tudi ozračje Sovjetske zveze, kjer so sčasoma na televiziji lahko zagledali izpisano Olegovo ime, pozneje, po razpadu Sovjetske zveze, pa se ga je že začelo skoraj slaviti, njegovemu igralskemu statusu primerno. Tako so mu na televizijski državni mreži Channel One Russia pred tremi leti, ko je Vidov slavil sedemdesetico, pripravili rojstnodnevno zabavo na priljubljeni pogovorni oddaji Let Them Talk.