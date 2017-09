Pretiravala pri retuširanju fotografij

Verjetno si vsakdo kdaj zaželi imeti časovni stroj. Zavrteti čas nazaj, popraviti napake in se vrniti v mladost. A čeprav je to le izmišljotina znanstvenofantastičnih filmov, se nam ob pogledu na naslovnico revije Paper magazine vseeno zazdi, da smo se vrnili kar nekaj let nazaj. Z nje zre vitka in zapeljiva Mariah Carey, kot se je spominjamo iz časov, ko je s svojim brhkim telesom spravljala množice ob pamet. Na fotografiji ni niti sledi o pevkinih precej zajetnejših oblinah, zaradi katerih je pred mesecem postala tarča zlobnih opazk, naj se že ustavi pri hrani, saj naj bi še najbolj spominjala na zavaljenega kita.

Pojdi v telovadnico!

Imela sem trenutke, ko sem se vedla kot prenapeta diva.

Še minuli mesec so jo ljudje obtoževali, da se je prav nemarno zapustila. Da naj bodisi izgubi nekaj kilogramov bodisi z obleko vsaj malce zakrije že močno neprivlačne maščobne blazinice. Zdaj pa je zvezdnica, kot pod udarcem s čarobno paličico, spet razkrila precej mladostnejšo različico sebe, v mrežastih nogavicah, s preščipnjenim pasom, dolgimi kodri, ki ji kot morski sireni zakrivajo gole prsi, in ozkimi boki ter zadnjico. Toda genialnost fotografa in izjemna postavitev luči lahko naredita le toliko, zaradi česar se je nanjo vsul plaz ostrih kritik, da je močno in skrajno nerealno pretiravala pri računalniški obdelavi fotografij in naj se vendar že sprejme. »Nehaj s fotoshopom, to je že smešno. Sprejmi svoje telo ali pa pojdi v telovadnico,« se je oglasil prvi, podobno kot drugi, »naj se že sprijazni, da ni suhica, in se ima rada, kakršna pač je«. Mnogi so se spraševali, kam je izginil preostanek nje, saj naj bi z naslovnice zrla le kakšna polovica pevke. Ob tem, da s pretiranim retuširanjem daje slab zgled mladim, saj sporoča, da človekov resnični jaz nikoli ni dovolj dober.

Ni vedela, kam spada

Ni prvič, da so Mariah obtožili, da se igračka z obdelavo svojih fotografij. Podobno je bilo pred dvema letoma zaradi naslovnice tedanjega glasbenega albuma #1 to Infinity, močno olepšane različice sebe pa naj bi objavljala tudi po družabnih omrežjih, predvsem instagramu. A morda težnja, da se predstavi v čim privlačnejši luči, izvira tudi iz pomanjkanja samozavesti, kar pa je naslovila šele zdaj. »Sem oseba kot vsi drugi in si kot taka zaslužim spoštovanje, ki so ga deležni preostali. Že od nekdaj imam precej nizko samozavest, česar ljudje ne vidijo,« je dejala in dodala, da se kljub slavi in bogastvu ni otresla negotovosti, ki jo pesti že od mladih let. Ter je v prvi vrsti povezana z njeno mešano krvjo, saj je mati belka, oče pa temnopolt. »Nikoli nisem vedela, kam spadam. Tudi zaradi tega je glasba postala velik, pomemben del mene in mojega življenja, saj sem šele z njeno pomočjo začela premagovati stvari, ki so me pestile. A čeprav sem z marsičim razčistila, vseeno še vedno težko zaupam in pogosto dvomim o iskrenosti ljudi, ki me obdajajo.«

Mački in golobice

Retuširanje ni edino, česar obtožujejo Careyjevo. Nemalokrat so, predvsem organizatorji koncertov, zavijali oči tudi ob vedenju vsemogočne dive. Česar pa se je – tako sama – naučila od mame Patricije, svojčas operne pevke. »Imela sem trenutke, ko sem se vedla kot prenapeta diva. A zgolj, ker sem se tega naučila od resnične dive, moje mame, ki ji v tovrstnem vedenju nisem segla niti do gležnjev.« Čeprav bi ob slednjem morda kdo križem pogledal, vsaj če bi se spomnil katere od zahtev, s katerimi je Mariah pogojevala svoje nastope. Od tega, da se sama ni mogla usesti na kavč, morali so ji pomagati drugi, jo nanj skoraj položiti, saj bi si sicer zmečkala obleko. Do tega, da so ji organizatorji, da je pred leti prižgala novoletne luči v Londonu, morali za dogodek priskrbeti 20 belih mačjih mladičkov in 100 belih golobic.