Presleyjevi vnukinji v socialnem skrbstvu, odkrili otroško pornografijo

Socialne službe so staršem odvzele vnukinji Elvisa Presleyja, potem ko je mama Lisa Marie našla pornografske fotografije in videoposnetke otrok na računalniku njunega očeta. Osemletni Finley in Harper Lockwood sta trenutno v oskrbi kalifornijskih socialnih delavcev, o njuni usodi pa bo sodišče odločalo marca. »Bila sem šokirana, zgrožena, postalo mi je slabo,« je povedala 49-letna Lisa Marie, ko je opisovala svoje odkritje. Gre za del dokazov, ki jih je priložila v ločitvenem postopku od četrtega moža. Po prijavi naj bi policija z Beverly Hillsa odkrila 80 različnih naprav, jih zaplenila in podrobno analizirala. »Kolikor vem, policija v Tennesseeju prav tako izvaja raziskavo, povezano s fotografijami in videoposnetki, ki sem jih odkrila. Niti sanja se mi ne, kaj vse je na napravah, ki so jih zaplenili.«



Spomnimo, Presleyjeva hči se je s 55-letnim Michaelom Lockwoodom poročila leta 2006 v Kjotu na Japonskem. To je bila pregrešno draga, več sto tisoč evrov vredna ceremonija, na kateri je imela za pričo svojega prvega moža Dannyja Keougha. Lockwood je glasbenik, ki je sodeloval s Fiono Apple in Aime Mann. Ločila sta se junija lani. Lisa Marie trdi, da je v tem času izpuhtelo skoraj vseh 292 milijonov evrov njenega premoženja. Minuli mesec je Lockwood v srditi ločitveni sodni bitki izrazil zahtevo, da se njuna predporočna pogodba, ki je bila podpisana leta 2007, v celoti razveljavi. V njej je pisalo, da ob ločitvi njuno premoženje ostane ločeno, zdaj pa Lockwood zahteva 38.000 evrov mesečne podpore in 94.000 evrov za pokritje sodnih stroškov. Razveljavitev zahteva, ker naj bi bil v podpis pogodbe prisiljen. Lisa Marie je že odgovorila, da ne bo videl niti evra.



Revna milijonarka



Lockwood pravi, da je ob podpisu pogodbe trdila, da ima 57 milijonov, a naj bi bil znesek bistveno višji, ker ima premoženje skrito. Ni skrivnost, da Lisa Marie, ki je bila pred tem poročena še z Michaelom Jacksonom in Nicolasom Cageem, vsak mesec dobi 94.000 evrov žepnine od sklada, ki ga je Elvis ustanovil leta 1977 pred svojo smrtjo. Prav tako vsak mesec zasluži 4100 evrov, ker je zaposlena v Gracelandu, na očetovem domu v Memphisu, ki je velika turistična znamenitost. Kljub temu pa se v sodnih dokumentih poskuša prikazati tako revno, da ni sposobna poplačati svojega zagovornika Marka Grossa. »Upam, da bom lahko pokrila njegovih 4700 evrov mesečnega honorarja še v nadaljnjih treh mesecih, kolikor bo trajalo sojenje.« Službo v Gracelandu pa naj bi obdržala, da lahko plačuje zdravstveno zavarovanje zase, hčerki in Lockwooda. Zaradi finančne stiske naj bi se bila prisiljena preseliti k hčerki Riley Keough, zvezdnici televizijske serije The Girlfriend Experience in zadnjega filma Pobesneli Max. Prav tako naj bi si sposojala denar pri prijateljih, da lahko poplača dolgove. »Pred približno letom dni sem odkrila, da je porabil več kot milijon mojega zasebnega denarja brez moje privolitve. Ko sem ga s tem soočila, je priznal in povedal, da je uporabljal moje kreditne kartice. Takrat sem mu onemogočila dostop in njihovo uporabo. Kmalu sem od bivšega menedžerja izvedela, da je kradel denar z mojih računov. To še vedno raziskujem. Grozijo mi tožbe American expressa in drugih ustanov, ker so prepričani, da jim dolgujem na sto tisoče evrov.« Dodala je, da njen bivši mož trenutno zasluži veliko več do nje, saj hčerkama kupuje draga darila, računalnike, letne vstopnice za Universal studios, velik akvarij z ribami, mobilnike, ekstravagantna oblačila, igrače, nakit, čevlje in ju nenehno vozi na različne predstave. »Minuli mesec se je pripeljal z novim velikim črnim avtomobilom.« Njen dolg naj bi presegal osem milijonov evrov.