Presenečenje: George Clooney in Amal pričakujeta dvojčka

George Clooney (55) in njegova 17 let mlajša žena Amal sta v veselem pričakovanju. Po poročanju različnih tabloidov pričakujeta dvojčka, deklico in dečka.

Govorice o nosečnosti so se razširile v začetku meseca, ko sta se George in Amal pojavila na premieri v Londonu. Nekateri so takrat opazili, da je Amal nekoliko zrasel trebušček.

»Ko sta izvedela, da bosta dobila dvojčke, sta bila presenečena, nekoliko tudi prestrašena, ker sta se namreč dogovorila, da bosta imela le enega otroka. Vseeno sta zelo vesela in prepričana, da sta zadela pravi jackpot,« je razkril vir blizu para.

Amal in George naj bi se načrtovanju družine začela intenzivno posvečati sredi lanskega leta. Menda naj bi poskusila tudi z umetno oploditvijo, ki je bila očitno uspešna.