Prepričana, da je Walt Disney njen stric

Lagala je o svoji starosti in odraščanju ter uporabljala izmišljeno ime. Je »serijska lažnivka, ki si je izmišljala že fantastične zgodbice iz svojega življenja, da bi prodrla v Hollywood«. Tako so revije medijske hiše Bauer Media orisale avstralsko komedijantko Rebel Wilson, ki pa se ji ob odmevnih, s škandaloznostjo zabeljenih zgodbah, v katerih je igrala naslovno vlogo, ni prav nič smejalo. Nasprotno. Zlobno natolcevanje tabloidnih revij naj bi ji pokopalo vse bolj cvetočo kariero ter ji zadalo globoke duševne rane, zato je založnika zvlekla na zatožno klop. »Tako sta jo prizadela le še očetova smrt in materina diagnoza raka,« se ji je na sodišču postavila v bran mlajša sestra Liberty Mair, ki ni zgolj potrdila sestrinih zgodb o odraščanju v precejšnji revščini, ampak tudi tisto, ob katero so se tabloidni novinarji najbolj spotaknili: trditev, da jo s pionirjem animiranih celovečercev ter očetom Mikija Miške, legendarnim Waltom Disneyjem, povezujejo sorodstvene vezi.



Babičina zgodba



Rebel je odraščala ob poslušanju babičinega pripovedovanja, kako jo je raziskovanje družinskega drevesa pripeljalo do odkritja, da je žena slovitega Disneyja Lilian Bounds njena stara teta. In je potemtakem Disney njen stari stric – vsaj s poroko, če že ne po krvi. Kar je bilo kot nektar za Rebelina ušesa, ki se še danes prišteva med največje ljubiteljice vsega, kar nosi Disneyjevo ime. »Za to sorodstveno vez vem že od nekdaj. Tako kot vem, kdo so moji starši,« je sodišču povedala igralka in poudarila, da je že ničkolikokrat obiskala Disneyland in je celo članica malce skrivnega Disneyjevega kluba 33, katerega član lahko postaneš zgolj s povabilom.



Odvetnik tožene medijske hiše je sicer poudaril, da jim je rodoslovec potrdil, da Rebel ni v nikakršnem sorodstvu z Disneyjem, niti zelo daljnem ne, in da si je njena babica to najverjetneje izmislila, da bi potešila vnukinjino obsedenost s slovitim animatorjem. Kar pa je zvezdničina sestra nemudoma ovrgla. V te sorodstvene vezi tudi sama srčno verjame, saj je ne nazadnje želela celo svojo hčerko poimenovati Disney. »Ime mi ni všeč le zaradi nenavadnosti, ampak tudi zato, ker me opominja na družinske vezi,« je dejala, a so jo mož in prijatelji prepričali, da bi bilo tako poimenovati dojenčico najmanj noro.



Uporablja izmišljeno ime, je ena izmed obtožb medijske hiše. In četudi je Rebel resnično privekala na svet kot Melanie Elizabeth Bownds, sveta filma ni namerno zavajala z drugim imenom. Temveč se je, pravi njena sestra, svetu preprosto predstavila z imenom, ki ga uporablja od otroštva. »Znotraj družine jo že od nekdaj poznamo kot Rebel. To je tudi ime, ki si ga je naša mama v resnici želela zanjo. Zunaj družinskega kroga pa se je začela tako predstavljati pri 18, morda 19 letih.«

