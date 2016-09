Preobrat: večina je na Bradovi strani, je Angie izvisela?

Spletna stran TMZ intenzivno poroča o ločitvi enega najlepših hollywoodskih parov. Tokrat pišejo, da do ločitve ni prišlo zgolj zaradi Bradovih »napak«, temveč naj bi bila zanjo kriva tudi Angelina, ki je zadnja leta obsedena z idejo postati nova šefinja OZN . Brada naj bi jezila njena potovanja na vojna območja, kamor je s sabo vozila tudi otroke.

Za razpad zakona sta tako kriva oba, in čeprav so se nad igralca zgrnili temni oblaki, saj so se v zadnjih dneh v medijih pojavljali napisi, da naj bi z otroki verbalno in fizično obračunaval, se je naposled izkazalo, da je Brad podivjane otroke, o katerih so že večkrat spregovorile jezne in utrujene varuške, le želel disciplinirati.

Bralci omenjenega spletnega portala so tako na Bradovi strani. Le 28 odstotkov bralcev in bralk zagovarja Angelino Jolie. 87 odstotkov jih meni, da igralka ne bi smela dobiti polnega skrbništva nad šestimi otroki, 90 odstotkov pa, da je Brad dober oče.