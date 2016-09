Premagala triatlon in šla na podelitev emmyjev

V dneh pred prejšnjo nedeljo se je smetana zabavne industrije pripravljala na sprehod po rdeči preprogi ob podelitvi emmyjev. Ženskam so v omarah že visele večerne toalete, privoščile so si krepčilni lepotni spanec in se nato prepustile rokam stilistov, frizerjev in umetnikov ličenja. Le America Ferrera si je dan prej nataknila športno opremo, se že v zgodnjih jutranjih urah, ko sonce še ni vzšlo, podala na startno črto in – se začela znojiti. »Uspelo mi je! Imam čudovito, močno in zmogljivo telo!« pa je vzkliknila po treh urah in 42 minutah, kolikor je potrebovala, da je pretekla ciljno črto svojega prvega triatlona.



Preplavati je morala kilometer in pol. Nato na kolesu premagati 40 kilometrov. In jih za piko na i še deset preteči. Vse z dvema ciljema pred sabo. Da preteče ciljno črto triatlona v Malibuju in prispeva v sklad za boj proti limfomu in levkemiji. »Bilo je neverjetno! Neizmerno ponosna sem, da sem se temu v celoti predala in nato to tudi uresničila. Hvaležna sem, da imam tako zdravo in močno telo, da sem lahko premagala preizkušnjo,« pravi igralka, ki se je na športni podvig pripravljala več mesecev. A medtem ko jo je pri napornih treningih spodbujal mož Ryan, je navdih našla v prijateljici Teri Weinberg, »neverjetno močni ženski, ki se je, ko ji je limfom vzel mamo, podala na osebnostno popotovanje, na katerem je premikala meje svoje duševne in telesne zmogljivosti. Navdihnila me je na vseh ravneh, tudi pri tem, da se udeležim dobrodelnega triatlona. Svojega prvega.« Ob čemer je še pridala, da tega zalogaja verjetno ne bi zmogla brez prijateljičine podpore in vere.