Preiskovalci na delu izgubili producenta

Serija Preiskovalci na delu: NCIS se lahko pohvali s slovesom najbolj gledane televizijske serije že preteklih nekaj let, saj je njeno nedavno, trinajsto sezono v povprečju gledalo 20,4 milijona gledalcev. A medtem ko je njene oboževalce pretreslo, da se je po zaključni epizodi 13. sezone poslovil Michael Weatherly, ki je nosil obleko postavnega, zbadljivega posebnega agenta Anthonyja DiNozza, se je serija zdaj znašla na precej težjem razpotju. V sredo je namreč povsem nepričakovano umrl njen producent Gary Glasberg, pod vodstvom katerega so Preiskovalci na delu: NCIS doživljali največji uspeh. Star je bil komaj 50 let.



Ko je serija pred 13 leti prvič zaživela na malih zaslonih, so se srca gledalcev zanjo le počasi ogrevala. Počasi, a vztrajno, dokler se leta 2011 ni na stolček izvršnega producenta usedel Glasberg in jo povzdignil na prestol najbolj gledane, ki so jo Američani izglasovali tudi za najbolj priljubljeno nanizanko. Prestižna lenta, ki jo je Glasberg vsako leto znova ubranil, obenem pa predlani ustvaril še njeno neworleanško različico Preiskovalci na delu: New Orleans in letošnjo pomlad podpisal novo triletno pogodbo, ki mu je zagotavljala, da bo poganjal ustvarjalno kolesje obeh različic še vse (in najmanj) do leta 2019. Ki pa se je zdaj nasilno ustavilo. Pisec in producent, ki se je letošnje poletje srečal z abrahamom, je sredi tedna v postelji svoje losangeleške vile zaspal in se ni nikdar več zbudil.



Igralska ekipa serije je v pretresu obstala. »Bil je naša skala opore, naš najbolj goreči navijač. Njegova ustvarjalna žilica in vodstvene sposobnosti so nam bile vsem v navdih,« so žalost ob nenadni izgubi sporočili igralci, prepričani, da serija nikoli več ne bo takšna, kot je bila. V žalovanju pa se jim je pridružila še vrsta drugih iz sveta filma in televizije, v katerem je Gary pustil neizbrisen pečat. Ne nazadnje so Preiskovalci na delu le vrh ledene gore uspešnic, pri katerih je imel prste vmes. Na njegovem plodovitem življenjepisu so namreč tudi kriminalne uspešnice Kosti, Mentalist, Nepremagljiva Jordan in odvetniška serija Shark.