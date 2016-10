Preiskava zoper Brada Pitta dobila nove razsežnosti

Ločitev Angeline Jolie (41) in Brada Pitta (52) očitno ne bo tako kmalu dobila epiloga. Ameriški spletni portal TMZ namreč poroča, da se je preiskava zoper Brada, ki naj bi bil verbalno obračunaval z najstarejšim sinom Maddoxom, razširila. Oblasti naj bi na razgovor poklicale tudi osebje, ki je bilo prisotno na letalu, ko sta se oče in sin sprla. Prav tako so bili na razgovor povabljeni prijatelji Angeline in Brada ter Angelina.

Mediji še poročajo, da si je Angelina premislila in da ne želi, da bi policija Brada preganjala zaradi incidenta na letalu. Kot poroča TMZ, je Brad vpil na sina, očividci pa pravijo, da naj bi bil želel z njim tudi fizično obračunati. Policija preiskuje tudi prepir med igralcema, do katerega je menda prišlo pred kratkim, prisotni pa naj bi bili njuni otroci.

Minuli teden se je Brad srečal z Maddoxom, viri pa pravijo, da je bilo njuno srečanje zelo kratko, saj da sin očeta ni želel videti, prav tako pa se ga menda bojijo tudi drugi otroci.