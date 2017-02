Prednost posvojitvi pred porodom

Katherine Heigl je prejšnji mesec zaplavala na oblaku sreče. Po dveh posvojenih hčerkah je njeno družinsko idilo namreč dopolnil otrok številka tri, mali Joshua, prvi otrok, po katerem se pretaka njena kri. A kot jo je novica o nosečnosti vzradostila, tako je nato iz meseca v mesec spoznavala njeno manj bleščečo stran. Ne, niso bila hormonska neravnovesja ali jutranje slabosti tiste, ki bi ji vsake toliko skazile židano razpoloženje. Pač pa neizprosna tehtnica, na kateri se je kazalec zlobno pomikal višje in višje.



Prsi so postale gromozanske



»Pridobivanje teže je sicer nujni del nosečnosti, a vendar je bil to zame najhujši del nosečnosti. Vsakokrat, ko sem pri ginekologu stopila na tehtnico, me je spreletela groza. Mislila sem lahko le na to, da bom te kilograme nato morala tudi izgubiti.«



Igralka mora biti lepa in vitka. To je hollywoodska zapoved, ki jo je Heiglova še kako ponotranjila. »Vse življenje sem bila dekle, ki je želelo izgubiti še tistih pet kilogramov. Zato sem tudi med nosečnostjo poskušala jesti zdravo, saj se nisem želela preveč razlesti. A sem se vseeno zredila za skoraj 20 kilogramov, kar je za moja merila ogromno,« priznava novopečena mamica. Sploh jo je pretreslo, ko je opazovala svoje že tako polno oprsje, kako iz dneva v dan vidno raste. »Moje prsi so postale gromozanske! Bilo je grozno. Nikoli nisem bila prav ploska, a ko nenadoma iščeš velikost košarice, za katero sploh ne veš, da obstaja – grozljivka pri belem dnevu!«



Spreminjajoče se telo jo je dolgih devet mesecev plašilo, sploh ob misli, da bo morala po porodu nekako spet skočiti v svoje prednosečniško telo. »Nato pa sem dober teden po porodu že izgubila toliko, da sem presenečena spoznala, da moje telo resnično ve, kaj dela. Kot bi živelo svoje življenje. Brez napora in stresa se vračajo stare obline,« je presenečena lepotička, čeprav ve, da je za njo komaj pol poti. »Še vedno moram, da se vrnem na staro težo, izgubiti kakšnih deset kilogramov. A tega se bom lahko lotila počasi, na zdrav način, saj se še nekaj časa ne bom vrnila pred kamere.«