Pred zalezovalcem se je skrila v omaro

V kosti ji je nagnal smrtni strah, ko ga je uzrla, se je skrila v omaro in od tam panično na pomoč poklicala policijo. Čeprav so predstavniki oblasti v Joshui Jamesu Corbettu nemudoma prepoznali zalezovalska nagnjenja in morda malce omračen um, saj mu je ne nazadnje sodnik zaradi nezakonitega vdora v hišo hollywoodske zvezdnice Sandre Bullock določil varščino v višini dveh mastnih milijonov, je zdaj spet na prostosti. Sicer pogojno, a to je zanj neizmerno bolje kot do 12 let prebiti za zapahi, kolikor mu jih je grozilo v primeru, da bi ga sodišče spoznalo za krivega in mu prisodilo najvišjo možno kazen.



Junija 2014 se je Bullockovi razblinila utvara, da je njen dom varen. Corbett, ki si je v svojem domišljijskem svetu zamišljal, da sta z oskarjevko ljubimca, je namreč več dni tiho oprezal okoli njenega doma, nato pa 8. junija zjutraj preplezal ograjo, prečil njeno posest ter se splazil v hišo. Rjavolaska je bila doma in že budna, tako da je s kotičkom očesa zaznala tujo pojavo in se v grozi skrila v omaro. Nemudoma je poklicala policijo, njen 15-minutni panični klic pa je bil eden osrednjih dokazov poznejšega sojenja.



Ko je policija Corbettu prišla na sled, je v rokah stiskal črn zvežčič, v njem pa dvostransko pismo izbranki svojega srca ter kup iz revij izrezanih Sandrinih fotografij. »Zame si posebna, brez tebe bi bilo moje življenje le revščina,« so brali policisti. V zalezovalčevem stanovanju pa so nato našli še kupe orožja. Tudi nelegalnega. Tako so podvomili o besedah Corbettovega zagovornika, da je sicer mentalno moten in je resnično živel v prepričanju, da sta z Bullockovo par, a da ji nikdar ne bi skrivil niti lasu.



Na sojenju so obtožbe zaradi nezakonitega posedovanja ovrgli – zaradi nepravilnosti v postopku. A ostal je posnetek Sandrinega telefonskega klica in Joshuev zvezek z ljubezensko izpovedjo, vseeno pa se je ta pred sodiščem izrekel za nedolžnega ter se hkrati pokesal za svoja dejanja.



Ko je Joshua še v priporu čakal na sojenje, je moral prestati strokovno oceno duševnega zdravja, njegovi zagovorniki pa so upali, da mu bodo prav na račun motenosti lahko izbojevali dober dogovor. To jim je očitno uspelo, saj je Corbett zdaj na svobodi. Z omejitvami, seveda. Še naprej se bo moral zdraviti zaradi duševne bolezni, zdaj na kliniki, nadzoroval ga bo tudi njegov nadzornik za pogojno svobodo, ki bo – med drugim – preverjal, ali redno jemlje predpisana zdravila. Po petih letih, ko se mu bo iztekla pogojna kazen, pa bo prost kot ptiček na veji. No, skoraj. Še vedno se ne bo smel približati Bullockovi, saj mu je sodnik izdal desetletni nalog prepovedi približevanja.

.