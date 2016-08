Pred vlogo svojega življenja skoraj odnehal

Zgodovinski filmski spektakel je zaživel tudi v novem tisočletju. V novi interpretaciji kult-nega romana o ljubezni, izdaji, maščevanju in iskanju odrešitve se vrnemo v čas rimske zasedbe Jeruzalema. Plemič Ben-Hur, ki je po krivi obtožbi posvojenega brata Messala obsojen na dolgoletno suženjstvo, se tokrat na filmska platna vrača drugačen, prenovljen. Britanski igralec Jack Huston je imel čast prevzeti kultno vlogo zgodovinskega junaka, s katerim je njegova filmska kariera dobila povsem nov pomen. Pred tem se je namreč Huston skoraj poslovil od filmskega sveta, nato pa je prejel klic, ki mu je spremenil življenje. »To je smešen poklic. Skoraj sem že odnehal, ker sem bil razočaran in brez navdiha. S svojimi vlogami se nisem čutil povezanega, vendar sem vztrajal.« Svojemu poklicu je ostal zvest in trdo delo se mu je obrestovalo.



Slaba kopija?



Priložnost je zgrabil z obema rokama, čeprav je bilo težko. Shujšal je 15 kilogramov, snemanja so bila podobna nočni mori, v glavi je večkrat slišal glas, naj vse skupaj pusti, saj je čutil, da ne zmore več. Prevladala sta razum in ljubezen do tistega, kar najbolje počne. »Veliko sem se naučil o tem, kako neomajni smo lahko ljudje,« je povedal po koncu snemanja epske zgodbe. Medtem ko številni hvalijo njegovo delo, ljubitelji ene največjih filmskih uspešnic vseh časov zavijajo z očmi, češ da Ben-Hur po letu 1959 nikoli ne bo boljši in da nihče ne more stopiti v čevlje legende zlate hollywoodske dobe filma Charltona Hestona, ki je leta 1960 za vlogo v Ben-Huru prejel oskarja. Ustvarjalci filma se ob tem požvižgajo na kritike in filmu napovedujejo velik uspeh, filmski kritiki pa so nekoliko bolj zadržani in dvomijo, da bo mladi britanski igralec ponovil uspeh svojega predhodnika.

