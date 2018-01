Pred snemanjem Zombieja so jo našli mrtvo v hotelu

Prekipevala je od veselja, polna življenja in vznemirjena ob misli na sodelovanje s skupino Bad Wolves, s katero naj bi včeraj snemala glasbeni hit iz leta 1994 Zombie. Tako naj bi z židanim glasom v noči na torek po telefonski tajnici zagotovila Danu Waitu, menedžerju skupine Bad Wolves. Toda namesto da bi se naslednje jutro z Dolores O'Riordan dobil v snemalnem studiu, ga je doletela vest, da je irska pevka, stara komaj 46 let, ponoči nepričakovano umrla. Našli so jo v hotelski sobi.



»Z globoko žalostjo sem sprejel vest o smrti pevke, glasbenice in tekstopiske. Dolores in njena skupina The Cranberries sta imeli velikanski vpliv na rock in pop glasbo na Irskem in v svetovnem merilu,« se je njenemu spominu med prvimi poklonil irski predsednik Michael D. Higgins, ki mu je sledila povodenj žalnih sporočil tako oboževalcev kot velikanov glasbene industrije.



Prepevala je skoraj prej, kot je govorila. Svojo prvo skladbo je spisala kot komaj 12-leten deklič, v 90. letih prejšnjega stoletja pa jo je njen prepoznavni vokal s skupino The Cranberries, ki se ji je pridružila že pri 18 letih, izstrelil med zvezde.

Ko sem bila deklica, stara komaj osem let, me je moški, ki naj bi mu zaupala, štiri leta posiljeval.

»Prva skladba, ki sem jo napisala za The Cranberries, je bila Linger. Stara sem bila 18 let, najmlajši član pa še dve leti mlajši. Nikoli si nisem mislila, da bo pesem takšen hit,« je priznala Dolores, ki pa je bila še skromna, saj jih je kultna revija The Rolling Stones označila za največji izvozni izdelek Irske po skupini U2. Kar se je Irki skoraj nezemeljskega glasu več kot obrestovalo – odprla so se ji vrata v elito irske družbe.



Potem je priljubljenost skupine na prelomu tisočletja začela upadati in 2003. je bend razpadel. Šest let pozneje so se člani spet zbrali in zbirko petih studijskih albumov dopolnili še z dvema; zadnji, Something else, je luč sveta ugledal lani.



Blišč in beda

Na naslovnicah revij se je svetila kot glasbena megazvezdnica, a za zunanjo pojavo umetnice je tičala trpinčena duša. »Ko sem bila še deklica, stara komaj osem let, me je moški, ki naj bi mu zaupala, štiri leta posiljeval,« se je pred komaj nekaj leti odprla in dodala, da mati ni ničesar opazila, saj je bila vse dni zdoma, delala je, da so lahko plačali račune, oče pa se tako ali tako ni zavedal ničesar, saj si je v motoristični nesreči poškodoval glavo. »Potrebovala sem leta in leta terapij, a to je nekaj, kar vselej nosiš s seboj.«



Zloraba se je končala pri njenih 12 letih, a jo je zasledovala in trpinčila vse življenje. Pozneje se je borila z anoreksijo, depresijo, nespečnostjo, pred tremi leti pa so ji zdravniki diagnosticirali še bipolarno motnjo. »Obstajata dve skrajnosti. Potoneš v globoko depresijo in izgubiš zanimanje za tako rekoč vse, nato pa zdrsneš v manijo. Dolgo sem bila na maničnem koncu tega spektra, a običajno lahko tam zdržiš le kakšne tri mesece, nato pa treščiš na tla in padeš v depresijo. V manični fazi ne spiš, daje te preganjavica,« je povedala in dodala, da se z boleznijo spoprijema s pomočjo zdravil. Leta 2014 jo je na letalu popadel bes in je napadla osebje, morda tudi zato, ker je razpadel njen 20-letni zakon z Donom Burtonom, nekdanjim menedžerjem skupine Duran Duran.



Leta 2014 je bilo ljubezni med Dolores in Donom, v kateri so se rodili trije otroci, konec. A čeprav je pozneje, ko rane niso bile več sveže, dejala, da je pač napočil čas, da gresta vsak svojo pot in sta bila ne nazadnje srečna več kot dve desetletji, se je zaradi ločitve pogreznila v brezmejno žalost.

»Štiri mesece nisem spala. Goltala sem zdravila,« je priznala. Še preden je vest o koncu njenega zakona pricurljala v javnost, je poskušala storiti samomor s prevelikim odmerkom zdravil. »Očitno mi je bilo namenjeno, da preživim. Zaradi otrok,« je tedaj dejala mati danes 20-letnega Taylorja, štiri leta mlajše Mollie in 12-letne Dakote.