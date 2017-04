Pred policisti pijana spustila spodnjice

Otroci so vir veselja, a tudi skrbi. In prva hčerka hollywoodskega zvezdnika Laurencea Fishburna, 25-letna Montana, ki je igralcu privekala na svet v prvem zakonu s Hajno O. Moss, svojemu slavnemu očetu nenehno dela sive lase. Tik po polnoletnosti je, denimo, v svet poslala pornografski film, v upanju, da bo tako sledila stopinjam Kim Kardashian in si s posnetim seksom tlakovala pot do poslovnega uspeha. Čeprav je pričakovala očetovo podporo, ji je zvezdnik obrnil hrbet in njun odnos postavil na hladno. Češ da ga spravlja v zadrego in z njo ne bo več spregovoril niti besedice, dokler svojega življenja ne spravi v red. Montana je nato izginila iz medijev, zdaj pa si je spet priborila naslovnice tabloidov. Vnovič z nič kaj vzornim vedenjem. Ne le da so jo policisti ustavili, ker je povzročila nesrečo, in to pod vplivom alkohola, Montana je predstavnike zakona še hudo žalila. Grozi ji leto dni za zapahi.



Vozila je pijana, vsebnost alkohola v njeni krvi je več kot dvakrat presegala še dovoljeno, povzročila je nesrečo in materialno škodo. Zato bi ji tožilec rad prisodil najvišjo možno kazen: leto dni ječe, tisočak denarne kazni, odvzem vozniškega dovoljenja, sodno predpisano obiskovanje terapije zaradi zlorabe omamnih substanc in še 50 ur družbenokoristnega dela.



Lulala na cesto



Montana je po pornografski epizodi leta 2010 snemanje filmov za odrasle zamenjala za eksotično plesanje v striptiz baru v Houstonu, potem pa je dokaj mirno zaživela na Floridi. Tako je bilo do tokratnega cestnega škandala.



Sredi marca, okoli enih zjutraj, je bila že v neposredni bližini svojega doma, ko je trčila v avto pred seboj. Materialna škoda na vozilih je bila precejšnja, ona pa jo je odnesla skoraj brez praske. »Zaudarjala je po alkoholu. Na tleh avtomobila je ležala odprta vinska steklenica, oba sprednja sedeža sta bila polita s škrlatno tekočino, iz katere je vel vonj močnega alkohola,« je na plan pricurljalo policijsko poročilo. To nadalje navaja, da ji je spodletelo na testu treznosti. In medtem ko so policisti in reševalci pregledovali kraj nesreče, je počepnila ob rob ceste in urinirala, pri tem pa je grobo žalila policista. Momljala je, naj se ji ne drznejo zaračunati stroškov reševalcev, torej okoli 850 evrov, saj ima ne nazadnje zgolj en sam obliž na obrazu. Omenjala je tudi Donalda Trumpa in vibratorje ter da potrebuje kontracepcijske tabletke in da bo v zaporu umrla. Po streznitvi v priporu so jo po plačilu varščine izpustili. Zdaj jo čaka sojenje, po katerem se ji obeta prav nič rožnato leto.

