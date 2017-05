Pred kamerami vampirja, za njimi bosta zibala

Pred približno enim tednom sta slavila drugo obletnico svoje ljubezni, ko Ian Somerhalder skoraj ni našel dovolj besed, vsaj dovolj čudovitih ne, ki bi pravično opisale neizmernost njegovih čustev do žene, »najboljše prijateljice in najboljšega bitja na svetu«, skratka ženske, vredne le presežnikov. Podobno tudi Nikki Reed ni brzdala svoje ljubezni do Iana, s katerim je po enoletni romanci konec aprila 2015 skočila v zakon. Že svoj drugi. »Ni boljše izkušnje od te, ko s teboj plujem po vodah življenja. Skupaj plezava, se vzpenjava, rasteva in se smejiva.« In nasmeh jima vse do danes ni zbledel, morda se je le še bolj razpotegnil, četudi tedaj še nista izdala, čemu vidita življenje le v najsvetlejših barvah. Pod lepotičinim srcem namreč raste novo življenje. Sodeč po njenem že precej zaobljenem trebuščku že nekaj mesecev, kar pa sta vse do zdaj skrbno skrivala.



Njej je slavo prinesla vloga prijazne vampirke Rosalie v uspešnici Saga v somraku. Še bolj krvavo pa si je pot v filmsko industrijo prigrizel Ian, kot krvi žejni Damon Salvatore v nagrajeni seriji Vampirski dnevniki. A četudi sta se pred kamerami sprehajala kot neživa in življenjske tekočine lačna vampirja, bosta zdaj na svet prinesla novo – človeško – življenje. »Živijo, malček! Poznam te, čeprav te za zdaj le čutim,« je veselo vest s svetom delila temnolaska in se spraševala, kako je mogoče nekoga ljubiti tako močno, kot ona ljubi svoje še nerojeno dete. »Še nikoli nisem čutila nečesa tako močnega. Že nekaj časa si deliva eno telo, skupaj pa sva že marsikaj prestala in doživela. Zato komaj čakam, da te končno tudi spoznam! Tvoji starši te neizmerno ljubijo.« Besede je povzel presrečni bodoči očka, ki na fotografiji, ki sta jo delila s svetom, poljublja ženin močno okrogel trebušček, ki jasno in glasno priča o njuni ljubezni. »V 38 letih na svetu še nikoli nisem doživel česa tako mogočnega in čudovitega, kot je to zdaj. Komaj čakam, da začnem pisati novo poglavje.« A ne nazadnje je o še neodkritem poglavju starševstva začel sanjariti že skoraj na njun poročni dan. No, ali pa je z ljubljeno želel vsaj čim prej začeti delati na otročičku, pač v prepričanju, da vaja dela mojstra.



Dneva, ko Nikki in Ian ne bosta več sama, ampak se jima bo pridružilo novo bitjece, nista izdala. Kot tudi ne spola prihajajočega novorojenčka. Čeprav mnogi namigujejo, da ju bo osrečil sinček, vsaj če je soditi bo nežno modri igralkini tuniki. Slikica tudi pripoveduje, da ju bo štorklja verjetno obiskala že precej kmalu. »Želela sva, da za najino radost izveste iz najinih ust. A sva vseeno novico zadrževala tako dolgo, kot je bilo mogoče. To je verjetno eno od najbolj vznemirljivih in posebnih obdobij, zato sva želela, da v njem uživamo le mi trije. Kolikor dolgo se pač da. Želela sva uživati le v naju in najinem malčku, ki neverjetno hitro raste,« je skrivnostnost, v katero sta se ovijala, razložil Ian. Čeprav bi nas že njuna poroka lahko naučila, da sta zaljubljenca, četudi živita v soju medijskih luči, prepričana, da so nekatere izkušnje že skoraj svete in tako zasebne, da bi jim medijsko obleganje vzelo del čara. Tudi zaradi tega sta si večno ljubezen obljubila na majhni, nadvse intimni ceremoniji, v središču katere sta bila le onadva. In ne mediji, trume ljudi, hrana in pijača ali tekmovanje v bolj svečani toaleti.

