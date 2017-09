Pred Irmo se je rešil v vinsko klet

Pred šestimi leti je njegova posest na rajskem otočku Necker zaradi udarca strele pogorela do tal. A je sir Richard Branson svojo luksuzno vilo obnovil, zdaj pa se je znova znašla v razbitinah. Irma, ki pustoši po karibskem otočju, je v svoj orkanski primež dobila tudi Bransonov otok. »Česa podobnega še nikdar nisem videl. Necker je povsem uničen,« je po satelitski zvezi, še zadnji povezavi s svetom, sporočil milijarder, ki kljub opozorilom, da je Irma pred njegovim pragom, ni želel zapustiti svojega koščka raja.

Videl je že marsikaj, a česa takega, kot je srdita moč narave, ki se je skoncentrirala v orkanu Irma, še ne. In verjetno tolikšne moči, s katero je tako rekoč brisala otoke, niti ni pričakoval, saj sicer ne bi trmasto vztrajal na otoku. A je vseeno imel srečo. Njegova hiša je sicer v trskah, veter je odpihnil vrata in okna deset, petnajst metrov metrov stran, ruval drevesa, nekatere hiše so kar v celoti izginile, on pa jo je odnesel brez praske. Z osebjem se je zatekel v betonsko vinsko klet, kjer so preživeli najhujše.

Branson in de Niro sta odločena pomagati obnoviti to, kar je vzela narava.

Naravi ni mar za družbeni status, sloves ali izvor. Ona ne izbira. In Irma ni prizanesla niti Robertu de Niru, ki se je na otoku Barbuda, ki je verjetno najbolj prizadet, pripravljal na odprtje luksuznega letovišča. A bo namesto tega zdaj visoko zavihal rokave in pomagal pri obnovi območja, ki ga je narava sploščila.