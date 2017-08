Pred 20 leti je umrla princesa Diana

Spreminjala je življenje bolnim, revnim in ponižanim, privabljala nasmeške na usta tistih, ki so mislili, da so sami, in glasno govorila o rečeh, o katerih so drugi v zadregi ali zaradi lastnih koristi molčali. S številnimi dobrimi deli se je z zlatimi črkami zapisala v srca ljudi, ki je vse do danes niso pozabili. Mineva dvajset let, odkar je ta svet veliko prezgodaj zapustila princesa Diana, ki bo, četudi ji je bil uradni kraljevi naziv odvzet, za vedno ostala kraljica ljudskih src.

Jokali na ulicah

Diana je umrla 31. avgusta 1997. Komaj 24 ur po tem, ko je postalo znano, da hude avtomobilske nesreče v Parizu ni preživela, so žalujoči s cvetjem, medvedki in sožalnimi karticami zasuli njen nekdanji dom, Kensingtonsko palačo. Ljudi, ki so tako izrazili svojo žalost, je bilo toliko, da so zadeve kmalu ušle izpod nadzora. Glavna vrata v palačo so bila popolnoma neprehodna, zasuta s spominki, ki so jih tja dali neznanci. Čez dober teden so vestni Angleži stehtali šopke, ki so ležali pred vrati: kazalec na tehtnici je krepko presegal 12 ton!

Dianino krsto, ovito v kraljevo zastavo, so prenesli v London, v palačo sv. Jamesa – prenos je po televiziji v živo spremljalo 19 milijonov ljudi. Žalujoči so v vrsti čakali po 11 ur, da so se lahko podpisali v žalno knjigo.

Po vsem Londonu so meščani brez zadrege jokali sredi ulic.

Kraljica Elizabeta II. je medtem molčala. V skladu s tradicijo je bila takrat v svoji poletni rezidenci, na škotskem gradu Balmoral, 830 kilometrov proč od strtih podanikov.

Po dnevu molka so se meščani utrudili; spraševali so se, zakaj straža pred Buckinghamsko palačo ne spusti zastave na pol droga. Zanimalo jih je, zakaj kraljica ne da od sebe nobene besede. Mediji in javnost so se spravili na kraljevo družino, ta pa je na koncu sporočila, da bodo zastavo spustili na dan Dianinega pogreba, 6. septembra.

12 ton cvetja so pred palačo znosili Dianini oboževalci.

Izpoved sinov

Šest dni po smrti nekdanje snahe je kraljica spregovorila ljudstvu z zlomljenim srcem. To je bil njen prvi govor v živo v nekaj desetletjih.

»Kar vam bom dejala kot vaša kraljica in babica, pravim iz srca. Tudi sama se želim prikloniti Diani. Bila je izjemen in nadarjen človek. V dobrih in slabih časih ni nikoli izgubila sposobnosti nasmehniti se, nikoli ni prenehala navdihovati drugih s svojo toplino in prijaznostjo,« je povedala Elizabeta II.

Prav toplina in prijaznost sta bili nekaj, kar je bilo kraljevi hiši, tako se je zdelo, do Dianinega prihoda vanjo zelo tuje. Le kdo bi si mislil, da se bo to nekoč spremenilo, ironično, prav zaradi njene prezgodnje smrti.

V čast 20. obletnice materine smrti sta letos njena sinova javno spregovorila o trpljenju, ki ga je povzročil njen prezgodnji odhod s tega sveta. Princ Harry je priznal, da je zatrl vsa čustva za več let, da se je skoraj zlomil, da ni veliko manjkalo, da bi koga udaril, ko se je spopadal z depresijo, ki jo je povzročila materina smrt. »Moj način spopadanja s tem je bil potisniti glavo v pesek in nikoli misliti na mamo – ker, čemu pa bi to pomagalo? Spomini je ne bi obudili od mrtvih,« je v kamero povedal Harry. Njegov brat, princ William, mu je sčasoma svetoval, naj poišče pomoč.

O materi je letos spregovoril tudi William. Govoril je o šoku, ki ga je doživel, ko je izvedel, da se ne bo nikoli več vrnila. »Žalovanje je bilo drugačno, saj so vsi ljudje vedeli, kaj se je zgodilo. Vsi so poznali zgodbo,« je povedal v enem od intervjujev, kakršnega si pred Dianinim prihodom na britanski dvor s članom kraljeve družine ne bi mogli niti zamisliti.

Poklon Eltona Johna

Le malo je manjkalo, da v opatiji Abbey na dan pogreba ne bi zazvenela kultna pesem, ki vse do danes ohranja spomin na Diano. Njen osebni prijatelj Elton John je kmalu po njeni smrti izrazil željo, da bi ji v slovo na pogrebu zapel svojo pesem s srce parajočim besedilom Candle in the Wind. Balada, ki govori o ženski, ki je živela življenje kot sveča v vetru, je bila sprva posvečena Marilyn Monroe, in to dejstvo je zmotilo vodilne v opatiji, da so Eltonovo prošnjo zavrnili. Glasbenik je nato v sodelovanju s tekstopiscem ​ v le nekaj urah spremenil besedilo tako, da je bilo jasno, komu je namenjeno: uvodni stavek se je iz »na svidenje, Norma Jean« spremenil v »na svidenje, angleška vrtnica«. Prav Eltonova pesem danes velja za enega najlepših spomenikov pokojni princesi, ki se je dotaknila toliko src.