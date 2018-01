Praznike preživela brez hčere

Jordanska kraljica Rania je državljane in vse svoje oboževalce ob novem letu razveselila s fotografijo svoje družine, ki jo je objavila na družabnem omrežju, ter vsem zaželela prijetno in uspešno novo leto. Ker je bilo več kot očitno, da na fotografiji manjka njena najstarejša hči Iman, je Rania še pojasnila, da 21-letnice ni z njimi, ker je med prazniki ostala v Združenih državah Amerike, kjer obiskuje prestižno univerzo Georgetown.

Isto univerzo je obiskoval Imanin dve leti starejši brat princ Hussein in leta 2016 diplomiral iz mednarodne zgodovine, nato pa je šolanje nadaljeval na kraljevi vojaški akademiji Sandhurst v Veliki Britaniji. To je zaključil lani in zdaj je drugi poveljnik jordanske vojske.

Princesa Iman je akademijo končala kot najboljša športnica v razredu in nato odšla na nadaljnje šolanje v ZDA.

Kaj natanko študira princesa Iman, ni znano, a ni dvoma, da je dekle več kot bistro. Leta 2014 je kot najboljša športnica v svojem razredu končala mednarodno akademijo v Amanu ter se preselila skorajda na drugi konec sveta, v ZDA.

Jordanski kralj Abdullah II. in kraljica Rania sta ponosna oče in mati štirim otrokom, poleg najstarejših dveh še 17-letni princesi Salmi in pet let mlajšemu princu Hashemu. Letošnja praznična voščilnica je zelo sproščena v primerjavi s tistimi iz preteklosti. Na lanski sta si kralj in princ Hussein denimo nadela vojaški uniformi, še nekaj let prej pa je družina pozirala v izključno črno-belih nekoliko bolj formalnih oblačilih.