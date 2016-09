Pozor, kraljica za volanom!

Preden se bosta proti koncu septembra odpravila na službeno potovanje v Kanado, sta se princ William in vojvodinja Kate morala malce sprostiti v krogu družine. In kje bi jima bilo lepše, če ne kar pri prinčevi babici, angleški kraljici Elizabeti II.? Ta je mladi par konec minulega tedna skupaj z njenimi starši povabila na svojo najljubšo posest sredi idiličnega Škotskega višavja, na grad Balmoral.



A kadar vabi kraljica, ostaja kraljica tudi za volanom! Devetdesetletnica je namreč brez pomisleka sedla za volan in gostom razkazovala lepote podeželja, kjer že dolga leta najraje preživlja poletne mesece in se tako odpočije od številnih obveznosti, ki jih mora opravljati.



Najprej so v petek na kar 20.000 hektarov veliko posestvo prispeli princ William z ženo in otrokoma, princem Georgeem in princeso Charlotte, nekaj ur pozneje pa so se pridružili še Katini starši Carole in Michael Middleton.



Ko se je visoka družba v soboto zjutraj zbudila in se pripravila na nov dan, ni bilo prav dosti časa za lenarjenje, nastopil je namreč čas za lov na jerebice. Da ne bi preveč komplicirali z ugodnostmi, ki pritičejo kraljevi družini, se je kraljica odločno usedla za volan, k njej pa je prisedla snaha, vojvodinja Cambriška. Mimogrede sta pobrali še princa Williama in kolona terencev, s kraljičinim temno zelenim range roverjem na čelu, se je odpravila proti jezeru Muick, kjer so po napornem lovu načrtovali družinski piknik.



Nazaj grede je na sovoznikovem sedežu poleg kraljice sedela vojvodinjina mama Carole in verjetno sta se prababica in babica prestolonaslednikov Georgea in Charlotte imeli kaj pogovarjati. Družinski vikend se je nadaljeval naslednjega dne zjutraj, ko so imeli nedeljsko mašo, po njej pa sta kraljica in njen mož, princ Filip, vojvoda Edinburški, za vse prisotne pripravila piknik z žarom. Tudi tega kraljevi par z veseljem lastnoročno organizira vsako leto.