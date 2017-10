Potrpežljiva kot svetnica, to je vsa skrivnost

Skupaj tičita že dolga štiri leta in videti sta, kot bi se šele nedavno spoznala. Nekateri pravijo, da sta Keri Russell in Matthew Rhys v stanju večnih medenih tednov. Golobčka sta se spoznala med snemanjem zelo uspešne televizijske nadaljevanke The Americans. Njuno razmerje je še posebno dobrodošlo za paparace, ki nanju prežijo v New Yorku. Vsake toliko ju zalotijo, ko se mečkata v kakšnem od skritih kotičkov Manhattna. Minulo sredo so ju ujeli med strastnim poljubom, 42-letna igralka in njen leto dni mlajši partner sta vpijala poletne sončne žarke. Oba sta bila oblečena udobno in nevpadljivo, objeta sta stopicala ob njegovem kolesu. Matthew je namreč zapriseženi kolesar.

Igralec pravi, da njunemu razmerju koristi rdeče vino.

Keri je svetovno slavo dosegla na malih zaslonih, predvsem s prepričljivo vlogo v seriji Felicity. Navduševala je s skodranimi lasmi; pozneje je šokirala javnost, ko si jih je postrigla. V zasebnem življenju ima lase spuščene, navadno skriva svoj obraz za sončnimi očali, ki so nepogrešljiv pripomoček vseh zvezdnikov in prvo orožje v želji po zagotavljanju vsaj drobca zasebnosti.

4 leta sta skupaj Keri Russell in Matthew Rhys.



Partnerja, ki sta skupaj pred kamerami in za njimi, imata enoletnega sina Sama, Keri pa ima iz prejšnjega razmerja še dva otroka. Matthew je nedavno priznal, da je za uspeh njunega razmerja najbolj zaslužna prav Keri. »Potrpežljiva je kot svetnica, to zelo pomaga,« je izjavil igralec. »To je v resnici vsa skrivnost.« Nato pa se je nekoliko neslano pošalil, da je druga pomembna sestavina njunega razmerja alkohol. »To je veliki izenačevalec. Vse je takoj boljše, ko popiješ pol steklenice rdečega vina.«