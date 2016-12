Posvojitev  še v resničnosti

Materinstvo je začela okušati ob posvojitvi. A je Nicole Kidman dobro poznala občutke mam, ki so svoje malčke devet mesecev nosile pod srcem. Te so jo skoraj s pomilovanjem opominjale, da sama ni okusila radosti in tegob nosečnosti. »Žal jim je bilo, da nisem mogla zanositi. Tedaj, to je bilo še v 90. letih prejšnjega stoletja, je večina mojih prijateljic rodila in nikakor niso mogle razumeti posvojitve,« pripoveduje zvezdnica, ki je v enajstletnem zakonu s Tomom Cruisom posvojila Isabello, nato še Connorja, nevedoč, ali bo sama sploh kdaj lahko zanosila in donosila.



Z materinstvom še ni opravila



Zato dobro pozna občutke, ko se ti po glavi motajo misli, vprašanja, kakšni so biološki starši tvojega otročička in ali jih bo kdaj želel spoznati. Z istimi vprašanji se je spopadala v najnovejšem filmu Lion, v katerem igra Avstralko, ki posvoji indijsko siroto. In če je pred kamerami življenje njenega alter ega skoraj posnemalo njeno preteklost, potem bo Nicolina prihodnost zdaj morda posnemala njeno filmsko zgodbo. Avstralska zvezdnica in njen drugi mož Keith Urban naj bi namreč že zagnala kolesje posvojitvenega postopka, s katerim bosta – če je v šepetu kaj resnice – svojo družinico povečala še za indijskega fantiča.



Po posvojitvi je v zakonu z Urbanom pred osmimi leti na svet privekala Sunday Rose. Ta je že dve leti pozneje dobila mlajšo sestrico Faith Margaret, ki jo je zvezdniškima zakoncema rodila nadomestna mati. A čeprav so štirje otroci kar precejšen zalogaj, danes 49-letna lepotica z materinstvom morda še ni opravila. »V javnosti, sploh zdaj ob premieri filma, sicer veliko govori o posvojitvi in jo zagovarja, a se okoli tega hkrati mota kot mačka okoli vrele kaše. Toda najbližjim prijateljem je že povedala, da sta s Keithom že začela posvojitveni postopek,« je izdal vir in pridal, da naj bi dala dom malemu fantku iz Indije.



Predstavnik zvezdničinega moža je govorice o skorajšnji razširitvi družine sicer zanikal, toda seme govoric je zasejala Kidmanova sama, ko je minuli mesec priznala, da s Keithom razmišljata o še enem otroku. »Trenutno imava sicer polne roke dela, vseeno pa sva o posvojitvi razmišljala. Ko beseda nanese na otroke, ne moreš reči ne in nikoli,« je dejala lepotica.