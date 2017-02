Posvojila 14 otrok, trije so ji že umrli

Igralka Mia Farrow, ki je v mladih letih veljala za usodno lepotico, je v teh dneh praznovala 72. rojstni dan. Obletnico je na twitterju pospremila z mladostno fotografijo sebe in svojega očeta, režiserja Johna Farrowa. Kljub veliki družini, ki jo je ustvarila – ima štiri biološke otroke in od 14 posvojencev še 11 živih –, pa družinskih fotografij s praznovanja rojstnega dne, s kakršnimi se radi pohvalijo drugi zvezdniki, ni bilo. Tragične usode njenih posvojencev so vtisnile temačen pečat na njeno zasebno življenje.



Šok za šokom



Mia se je rodila 9. februarja v Los Angelesu. Njen oče je bil uspešen režiser, mama pa Maureen O'Sullivan, znana po vlogi Tarzanovega dekleta v istoimenskem filmu o junaku iz džungle. Mia je bila ena od sedmih otrok, za katere pa starši niso kazali pretiranega zanimanja – raje so se oprijemali steklenice. Ko je bila stara devet let, je svetlolaska Mia zbolela za virusom otroške ohromelosti ali poliovirusom. Komaj je preživela. Pozneje je pripovedovala, da jo je prav ta izkušnja spodbudila k človekoljubni dejavnosti.



Kljub dobrotništvu, nenehnemu sodelovanju v dobrodelnih akcijah in posvajanju otrok iz težavnih okolij Mii usoda tudi v odraslem življenju ni namenila miru. Doletela jo je vrsta hudih udarcev, od neuspelega zakona s Frankom Sinatro (razšla sta se, ker ni upoštevala njegove zahteve, da kot njegova žena ne sme igrati v filmih) do mučnega konca zveze z Woodyjem Allenom. Tragično pa je bilo lansko leto: njen 27-letni posvojenec Thaddeus Farrow se je ustrelil v prsi v svojem avtomobilu. Mia je Thaddeusa, ki je bolehal za otroško paralizo, posvojila leta 1994 v Indiji. Kaj je bil razlog, da je še ne tridesetleten storil samomor, ni znano, a njegova smrt je le ena v nizu tragedij, povezanih z Mijino družino.



Tri deklice



Zvezdnica je od leta 1973 posvojila deset otrok in rodila štiri svoje. Od posvojencev so trije umrli mladi, ena od hčera pa je trenutno poročena z njenim bivšim možem, 81-letnim Woodyjem Allenom. Dva posvojena otroka trdita, da sta bila žrtvi zlorab, vendar to ni bilo nikoli dokazano. Igralka ima tri otroke z bivšim možem, danes 87-letnim skladateljem Andrejem Previnom – 46-letna dvojčka Matthewa in Sascho ter sina Fletcherja, ki je star 42 let. Po njihovem rojstvu je začela posvajati. Najprej je dom ponudila trem deklicam iz Vietnama in Koreje. Leta 1973 je posvojila Lark, naslednje leto Summer Song, štiri leta pozneje pa je pod streho vzela še Soon-Yi, ki jo je zapustila mama prostitutka. Od teh ima stike samo še z eno.



Mila se je leta 1979 ločila od Previna in se preselila v New York, kjer živi še danes. Kmalu se je začelo kazati, da bo posvojenka Lark problematičen otrok. Najprej so jo ujeli pri kraji, pozneje je imela težave z mamili. Ko je bila stara 20 let, se je okužila z virusom HIV. Njen mož Robert Garcia je medijem prodal zgodbo, da se je okužila z umazano iglo v studiu za tetoviranje. Leta 2008 je, stara 35 let, umrla zaradi pljučnice. Obe Larkini hčerki, 13-letna Sara in 12-letna Christine, sta okuženi z virusom HIV in sta odraščali v revščini. Mia je bila v času hčerine smrti na humanitarni misiji v Kongu. Družinski prijatelji so opravljali, da je Lark začela jemati mamila zaradi mučnega boja za skrbništvo, ki je razklal družino v začetku devetdesetih.



Incestuozno razmerje



Še en škandal, ki je hudo pretresel Mijino družino, se je zgodil v razmerju z Allenom. Mia in Woody sta bila par 23 let, ona je v tem obdobju zaigrala v 13 njegovih filmih. Par ima enega biološkega otroka, 29-letnega sina Satchela. Woody se je, ko sta bila še skupaj, zapletel v škandalozno razmerje z Mijino posvojenko Soon-Yi. Ta je zapustila krušno mater in se poročila s precej starejšim režiserjem. Pozneje je trdila, da so bili vsi njeni bratje in sestre zelo problematični, da so pili alkohol in kradli, Mia pa da je ves čas varala Allena z bivšim možem Frankom Sinatro. Da Mia ni dobra mati, je medijem poročal tudi eden od družinskih prijateljev. Dejal je, da je zvezdnica delala velike razlike med svojimi in posvojenimi otroki – z zadnjimi naj bi ravnala kot s služabniki. Ko sta se Mia in Woody razšla, se je med njima začela umazana bitka. Posvojenec Moses Farrow, fant s cerebralno paralizo, ki je danes star 38 let, posvojila pa ga je pri njegovih dveh letih, je na sodišču pričal proti Allenu, nato pa leta 2014 dejal, da se je z očetom pomiril in pretrgal vse stike z mamo, za katero je rekel, da ga je fizično zlorabljala. »Vse od začetka je zahtevala poslušnost in me je pogosto tepla, ko sem bil otrok,« je dejal.



Zlorabljena Dylan?



Ni jasno ali je izjava o tem, da je Allen spolno zlorabljal sedemletno hčer Dylan, ki jo je Mia posvojila leta 1985, del njenega maščevanja nezvestemu partnerju ali srhljiva resnica. Režiser je njene obtožbe zanikal, za nedolžnega pa ga je spoznalo tudi sodišče. Dylan je pozneje vztrajala pri tem, da je z njo res počel, kar je trdila njena mati, a ni dosegla ničesar. Kljub strašni usodi posvojencev Mia ni opustila posvojitev. K sebi je vzela še slepo deklico Tam iz Vietnama, ki je umrla leta 2000, stara 18 let. Vzrok smrti je bila odpoved srca. Tam je bila prvi Mijin otrok, ki ga je doletela prezgodnja smrt. Nato je posvojila še Isaiaha, fantka, ki ga je zapustila mama narkomanka, še eno slepo deklico iz Vietnama Frankie Minh in Quincy, punčko, ki je odrasla v revnem in z mamili zaznamovanem družinskem okolju.



Udarci usode so Mio doleteli tudi zunaj ožjega družinskega kroga. Leta 2009 si je vzel življenje njen brat Patrick Farrow, uspešen kipar. »Zdaj razumem, takrat nisem. Bistvo življenja je izgubljanje in da to počneš kar se da elegantno. In uživaš v vsem, kar se dogaja vmes,« je nekoč dejala igralka, ki se kljub nesrečam, ki ji jih je na pot prineslo življenje, ne preda. Trenutno dejavno opozarja sledilce na twitterju na Donalda Trumpa ter kritizira njegovo početje.