Posvojeni sin sledil Zsa Zsi Gabor  v onstranstvo

Strela nikoli ne udari na isto mesto dvakrat. To bi Frederic Prinz von Anhalt brez težav izpodbijal, saj je 18. decembra grozovita nesreča s smrtnim epilogom kar dvakrat udarila njegovo družino. Na tisti dan je le dva meseca pred dopolnjeno stotico namreč umrla njegova ljubljena, hollywoodska diva Zsa Zsa Gabor. Hkrati je istega dne njegov posvojeni sin Oliver z motorjem trčil v tovornjak in zdrsnil v komo. Iz katere se nikdar več ni zbudil, ampak je na božični dan sledil krušni materi v onstranstvo.



Teden dni je ovdoveli mož filmske dive živel v blaženi nevednosti. V prepričanju, da je njegov sin Oliver varno pri bratu Marcusu v Nemčiji. Ko je, še vedno otopel od žalosti zaradi izgube žene, na božični večer prejel verjetno najbolj grozljiv klic, ki si ga oče ali mati lahko zamisli. Na drugi strani linije je bil namreč mrliški oglednik, z vestjo, da je izgubil enega od posvojenih sinov. »Ne počivaj v miru! Tudi posmrtno življenje živi tako polno, kot si to!« pa se je zdaj oglasil njegov brat Marcus, čeprav si z Oliverjem nista delila genskega zapisa. Bila sta namreč dva izmed tistih menda desetih, ki sta ju Zsa Zsa in Frederic posvojila kot že odrasle moške – jim v zameno za menda dva milijona dala svoj priimek in Fredericov aristokratski izvor.



Fredericu se sanjalo ni, da se je Oliver ponesrečil. Kaj šele, da je trčenje – kot se je pozneje izkazalo – usodno. Oliver je bil namreč v Nemčiji, od koder se je vrnil dan pred tragično motoristično vožnjo. A o vrnitvi očeta ni obvestil, verjetno tudi, ker med njima ni bilo tople vezi očeta in sina. Še več, pred šestimi leti naj bi ga Frederik celo razdedinil. Čeprav še danes ni jasno, kaj je med njima zanetilo tako srdit spor.