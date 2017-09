Lady Gaga (31) je najavila, da potrebuje premor od glasbenega sveta in od medijskega blišča in trušča. V intervjuju za Billboard je povedala, da potrebuje pošten počitek in si povrniti zdravje, ki ji je v zadnjem času večkrat ponagajalo.

»To pa ne pomeni, da nimam za pozneje ničesar pripravljenega za svoje oboževalce po vsem svetu,« pravi pevka.