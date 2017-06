Poslovil se je televizijski Batman

V minulega četrt stoletja so si ogrinjalo superjunaka, ki je prebivalce mesta Gotham branil pred mojstrskimi zlikovci in temačnimi silami, nadeli že Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale in Ben Affleck. A desetletja pred njimi si je legije oboževalcev kot Batman prislužil Adam West, ki je ekranizacijo stripovskega superjunaka leta 1966 povzdignil do kultnega statusa. Zdaj pa je ameriški igralec naletel na sovraga, ki ga ni mogel ugnati v kozji rog.

Po kratki borbi z levkemijo je v 89. letu za vselej zaprl oči. Vsega je kriv Nestlejev kakav. Kot kapitan Quick v oglasih za čokoladni napitek je West namreč pritegnil pozornost producenta Williama Dozierja, ki je v njem nemudoma prepoznal superjunaški potencial. Podobno hitro se je za vlogo Batmana zagrel tudi West, saj je že po 20 prebranih straneh scenarija vedel, da je to vloga, ki si jo želi. Kar takoj je podpisal pogodbo. Pod manjšim pogojem, da ima besedo pri izbiri pomočnika Robina, v vlogi katerega je nato nastopal Burt Ward. Kultna serija je bila rojena. Med letoma 1966 in 1968 je obnorela svet in postala del svetovne popkulturne zakladnice. A vloga Batmana je Westa tako zaznamovala, da je pozneje le težko našel delo vse do zrelejših let, ko je našel svojo novo nišo v animirani megauspešni seriji Družinski človek, v kateri je posodil glas županu, ki se piše prav tako, kot se je on.