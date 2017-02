Poslovil se je kapitan Apollo

Rak, ki je bil lani usoden za nekatere znane, svoj pohod nadaljuje tudi letos. V začetku tedna je vzel življenje 71-letnega Richarda Hatcha, igralca, ki je zaslovel z vlogo v kultni znanstvenofantastični seriji Bojna ladja Galaktika, ki smo jo lahko spremljali tudi na slovenskih televizijah.



Nanizanko so predvajali med letoma 1978 in 1979, nato pa, v prenovljeni različici, še med letoma 2004 in 2009. Slednja je že ob predvajanju uvodnega triurnega dela podirala rekorde: prvi del si je gledalo 3,9, drugega pa 4,5 milijona gledalcev, s čimer je postal tretji najbolj gledani prenos vseh časov na programu Sci Fi Channel. Hatch je bil eden od najbolj prepoznavnih obrazov serije. Medtem ko je v prvi, originalni različici igral kapitana Apolla, ki je ena od glavnih vlog, je v drugi nastopil kot Tom Zarek. Hatch je že drugi znanstvenofantastični igralec, ki ga je v teh dneh pokopal rak na trebušni slinavki. Manj kot 14 dni prej je umrl legendarni John Hurt, igralec v še eni kultni seriji tega žanra, nanizanki Doktor Who. Zaradi raka na trebušni slinavki je umrl tudi igralec Alan Rickman, sloviti profesor Robaus iz serije filmov o Harryju Potterju. Prav ta bolezen je bila smrtonosna tudi za Patricka Swayzeja, ki je uprizoril nekaj nepozabnih romantičnih filmskih junakov, med njimi Johnnyja iz Umazanega plesa in Sama v filmu Duh. Rak na trebušni slinavki je lani pri 61 letih pokopal tudi britanskega astronavta Piersa Sellersa.

