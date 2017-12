Poslednji Jedi razburja fane

Najnovejša, osma epizoda Vojne zvezd Poslednji Jedi se je komaj dobro začela predvajati, a že ima sovražnike. Nekaterim ni všeč, kako so prikazani glavni junaki Luke Skywalker, Rey, Finn in drugi. Zato so sprožili spletno peticijo, s katero od Disneyja zahtevajo, naj film umakne iz uradnega kanona Vojne zvezd. "Epizoda VIII. je travestija," je zapisal pobudnik peticije Henry Walsh. "Popolnoma je uničila zapuščino Luka Skywalkerja. A to se da popraviti."

Peticijo je podpisalo že več kot 5000 ljudi. Zanimive so tudi ocene na spletnem agregatorju filmskih ocen Rotten Tomatoes: Poslednji Jedi ima samo 56-odstotno podporo gledalcev, kar je precej manj od prejšnje epizode Sila se prebuja (88 odstotkov) in celo od Grozeče prikazni, ki je dobila 59-odstotno podporo.