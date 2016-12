Poslednji dnevi: Esma je bila v komi in priključena na aparate

Hči Eleonora pred dnevi preminule kraljice romske glasbe Esme Redžepove je spregovorila, kakšni so bili zadnji dnevi legendarne pevke. Redžepovo so v bolnišnico sprejeli dva tedna pred smrtjo, priključiti so jo morali na aparate, a kljub temu je njena družina verjela in upala na najboljše.

»Zelo težko mi je, ker je ni več. Imela je velike zdravstvene težave z diabetesom, zadnje dni pa je ležala v bolnišnici. Mama je bila priključena na aparate, a vsi smo upali, da se bo izvlekla. Na žalost se to ni zgodilo,« je dejala hči. »Ni govorila, ker je bila v komi, zdravniki so se na vse načine borili, da jo rešijo,« je Esmina hči razkrila za Alo!.

Posvojila 47 sinov in ena hčer

»Najin odnos je bil kot odnos prave mame in hčerke. Izgubila sem osebo, ki mi v življenju pomeni zelo veliko. Naučila me je peti, kako se je treba boriti v življenju, pokazala mi je, kaj so prave vrednote. Bila je nekaj posebnega in res mi je težko, da sem jo izgubila,« je dejala Eleonora s solzami v očeh.

Esma je posvojila 47 sinov, leta 2012 pa je posvojila Eleonoro, svojo prvo in edino hčer, ki jo je imenovala tudi za svojo naslednico.