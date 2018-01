Poslavlja se legenda svetovne glasbe

NEW YORK – Legendarni Elton John je napovedal, da se podaja na zadnjo turnejo, na kateri se bo poslovil od svojih oboževalcev.

Veliki pok

Britanski glasbenik bo v naslednjih treh letih nastopil še 300-krat, turnejo pa bo začel septembra v ZDA. »Ne želim oditi potihoma, želim se posloviti z velikim pokom,« je sporočil in obljubil »najbolj fantastično predstavo«.

Leta 1999 so mu vstavili srčni spodbujevalnik, a zanika, da bi bilo zdravje vzrok za njegov umik s koncertnih odrov.

Več časa za družino

Glasbenik, ki bo konec marca dopolnil 71 let, je odločitev o nekakšni upokojitvi sprejel, ker želi več časa preživeti s svojim možem Davidom Furnishem in z njunima sinovoma, ki bosta stara osem in deset let, ko se bo njegova zadnja turneja končala.

Elton John je v svoji karieri prodal več kot 300 milijonov nosilcev zvoka, njegovi koncerti pa so eni najbolj obiskanih.