Poskus atentata na kraljico pometli pod preprogo

Po skoraj 37 letih so v javnost pricurljale šokantne informacije, in sicer da bi se davnega leta 1981 med uradnim obiskom na Novi Zelandiji skorajda končalo življenje britanske kraljice Elizabete II. Medtem ko je z možem princem Filipom v procesiji pozdravljala ljudi, je v množici nekaj počilo. Kraljica poka ni slišala niti ga ni slišala večina ob 3500 Novozelandcev, ki so se tistega dne odpravili na ulice, da bi jo pozdravili. Nekaj dni pozneje sta odšla domov, ne vedoč, da je mimo kraljičine glave švignil naboj iz 22-kalibrske puške. Izstrelil ga je takrat komaj 17-letni Christopher John Lewis, ki pa za incident, pravzaprav je šlo kar za poskus atentata, ni nikoli odgovarjal.

V začetku 80. let prejšnjega stoletja je bilo kaznivo dejanje, ki ga je zagrešil, označeno kot izdaja, predvidena kazen zanjo pa je bila usmrtitev. A policija in novozelandska vlada sta zadevo pometli pod preprogo, Lewisu pa so zagrozili, naj o dogodku nikomur ne črhne besede, sicer mu bodo »življenje tako zagrenili, da si bo želel umreti«. Menili so namreč, da bi razkritje dogodka lahko imelo hude diplomatske in politične posledice, takratni novozelandski premier Robert Muldoon se je tudi bal, da k njim nikoli več ne bi bilo nobenega člana kraljeve družine, če bi se izvedelo, da je nekdo streljal na kraljico. Prav tako je bil prepričan, da je dogodek velika sramota za Novo Zelandijo in njene varnostne sile, ki niso bile sposobne zagotoviti ustrezne varnosti in strelca še pravočasno odkriti in onemogočiti. Policija je problematičnega najstnika, ki je pri 15 pustil šolo in se začel preživljati s tatvinami, vlomi, ropi, v kartoteki je imel tudi precej nasilnih kaznivih dejanj, od mučenja živali do požigov, zaslišala kar osemkrat, a vse uradne zapisnike so kmalu uničili.

Zakaj je streljal na kraljico, je Lewis opisal več let pozneje v avtobiografiji s pomenljivim naslovom Zadnje besede. Menda naj bi mu to naročil Anglež, ki se ga je hudo bal. Njegovega imena ni poznal, klicali so ga Snežak. Ta je Lewisu povedal, da so v Veliki Britaniji skrajne desničarske skupine, ki začenjajo nastajati tudi na Novi Zelandiji in ki ga bodo po atentatu vzele medse in zaščitile. To se ni zgodilo, saj so ga po neuspelem poskusu atentata zaprli v psihiatrično bolnišnico, od koder je Lewis dve leti pozneje poskušal pobegniti, da bi umoril princa Charlesa, ki je bil s princeso Diano in mladim princem Williamom na obisku na Novi Zelandiji. K sreči mu tudi to ni uspelo. Ko je Elizabeta II. leta 1995 znova obiskala to deželo, so Lewisa na davkoplačevalske stroške poslali na počitnice na Veliki koralni greben, kjer je ostal vse do njenega odhoda. Vlada mu je plačala nastanitev, hrano in avto, dali so mu tudi žepnino. Lewis je umrl leta 1997, star je bil 33 let, v zaporu v Aucklandu. Sodil si je sam, ko je čakal na sojenje zaradi ugrabitve otroka.