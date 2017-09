Poroka na eksotičnem otoku Fidži ne velja?!

Izmenjava zaobljub ljubezni na peščeni plaži rajskega otočka, kjer se sreči zaljubljencev priklanjajo še vitke palme in se topel tropski vetrič poigrava z lasmi neveste, ki si je med kodre vpletla tropsko cvetje. Le kaj je lahko lepšega in bolj romantičnega?

26 milijonov je vredna vila, a se manekenki vse bolj odmika.

To je pred štirimi leti doživela Elle MacPherson, ki je pred 15 svati na Fidžiju vzela avstralskega milijarderja Jeffreyja Sofferja. Zdaj, ko so se njune poti zaradi govoric o njegovih skokih čez plot razšle, avstralski supermanekenki grozi, da se bo obrisala pod nosom za vrtoglave, milijonske zneske ob ločitvi. »Uradno nikdar nisva bila poročena,« naj bi se prijateljem namreč širokoustil Soffer.

Podobna izkušnja Jerry Hall

Obstajajo zapisi o njegovi ločitvi od prve žene Kimberly, a o pisnih sledeh ločitvenega postopka med Elle in Jeffreyjem ni ne duha ne sluha. »Kot bi se ponavljala zgodba Micka Jaggerja in Jerry Hall,« je pripomnil poznavalec smetane zabavne industrije. Ko je teksaška lepotica po 22 skupnih letih z Jaggerjem, med katerimi mu je povila štiri otroke in je bila sveto prepričana, da sta jih bila devet tudi poročena, vložila ločitveni zahtevek, je rockerski maček zgolj odvrnil, da njuna poročna ceremonija na Baliju v hindujskem slogu ni veljavna in da formalno sploh nista bila mož in žena. Temu je pritrdilo tudi londonsko sodišče in njun zakon razglasilo za neveljavnega. Nekaj podobnega se lahko zgodi tudi v Ellinem primeru.

V resnici sta že nekaj mesecev živela ločeno, zato si je kar malo oddahnila, da se vendar ločujeta.

Na turistični spletni strani Fidžija resda piše, da so poroke, ki jih zaljubljenci sklenejo na otoku, veljavne povsod po svetu, toda na fidžijskem konzulatu v Washingtonu so pojasnili, da si morajo tujci, ki se želijo tam poročiti, že prej doma pridobiti poročno dovoljenje ter s seboj prinesti še kup druge dokumentacije, od rojstnega lista do dokazila o prejšnjih zakonih in ločitvah.

Išče lastno hišo

Avstralsko lepotico kličejo The Body (Telo), a to očitno ni zagotovilo za srečno ljubezensko življenje. Njen prvi zakon s francoskim fotografom Gillesom Bensimonom se je 1989. že po treh letih končal z ločitvijo. Arpad Busson, oče njenih dveh sinov, s katerim je preživela skoraj 10 let, je ni odpeljal pred oltar. In tudi romanca s Sofferjem je bila vse prej kot mirna plovba, saj sta se le leto pred poroko razšla, nato pa se vnovič zaljubila in 2013. skočila v zakon – še preden sta zaživela pod isto streho.

»Čudno, toda ljudje so presenečeni, da sem se zaradi ljubezni iz Londona preselila v Miami,« je po poroki dejala Elle, ki pa je v Jeffovi razkošni vili uživala le dobri dve leti. Letošnje poletje je namreč že spakirala in se pognala v lov za lastno hišo. »Z otrokoma je odšla in že išče hišo,« je junija dejal vir in dodal, da si je kljub razsulu, ki vlada v njeni zasebnosti, vseeno oddahnila. »V resnici sta že nekaj mesecev živela ločeno, zato si je kar malo oddahnila, da se vendar ločujeta.« In menda naj bi, so se razpisali avstralski tabloidi, ob ločitvi dobila njegovo 26 milijonov vredno vilo in še 53 milijonov na bančni račun. Kar pa je zdaj zelo vprašljivo.