Poročila sta se v Las Vegasu za 600 dolarjev

Zaljubila sta se pred filmskimi kamerami, čemu ne bi torej svoje ljubezni ovekovečila in potrdila pred kamerami in svetovno javnostjo? Tako sta morda razmišljala hollywoodski zvezdnik Shia LaBeouf in njegova sedem let mlajša izbranka Mia Goth, ki očitno ne verjameta v intimnost poročne ceremonije, saj je ob njunem usodnem skoku v zakon na začetku tega tedna brnela kamera, njun sprehod do oltarja pa so igralčevi oboževalci lahko spremljali v prenosu v živo.



Nenavadna poroka za nenavaden par



Havajska plesalka hule. Posnemovalec Elvisa Presleyja. Kapelica v Las Vegasu. In, seveda, živo rožnati cadillac. Če se je to komu zdelo nezdružljivo, zgolj še ne pozna dobro zvezdnika, saj je prav v barvah Havajev in rock'n'rolla iz svoje ljubimke naredil pošteno žensko in ji pred Elvisovim posnemovalcem v vlogi duhovnika nataknil prstan zaobljube. »Takšna poroka je bila za naju popoln izbor,« je o nenavadni slovesnosti dejala Mia, ki pa še vedno ne ve, kam jo bo novopečeni mož peljal na medene tedne. A če je soditi po Shiajevih izborih, se verjetno ne bo zadovoljil s klasičnim oddihom na romantičnem tropskem otočku, saj v zadnjih letih vedno znova dokazuje, da so mu nenavadna dejanja pisana na kožo. Sploh kadar želi svetu kaj sporočiti. Tako se je, denimo, na rdeči preprogi pojavil s papirnato vrečko na glavi in nanjo zapisal, da ni več slaven. Spet drugič je začel jokati in ob prelivanju solza za roko držal novinarja. Ko so ga zadele obtožbe kršenja avtorskih pravic, je svoje opravičilo s pomočjo letala zapisal kar na nebo. Poročne listine pa je podpisal po instant poroki v svetovni prestolnici greha, igralniškem Las Vegasu.



Usodna Nimfomanka



Njuna zgodba se je začela pisati leta 2012, ko sta pod taktirko kontroverznega režiserja Larsa von Trierja stopila pred kamere seksualno nabitega filma Nimfomanka. In očitno je privlačnost pred kamerami naredila svoje, saj je Shia tedaj pozabil na dotedanje dekle Karolyn Pho in srce predal Mii. A pred njima vendar ni bila mirna romanca, saj so njuno mlado ljubezen nenehno pretresali viharji vročekrvnih prepirov, ki so šli celo tako daleč, da je zvezdnik komaj zadržal vse bolj srbeče dlani. »Ne želim se te dotakniti. Ne želim biti nasilen. A iz človeka potegneš tudi njegovo najbolj nasilno plat,« se je pred komaj dobrim letom drl na Mio, s priznanjem, da bi jo tedaj verjetno v besu kar ubil, ko ne bi zbral toliko volje, da je odkorakal stran. A sta tudi to očitno pokrpala, saj so že v izteku minulega leta začele krožiti govorice o njuni zaroki. Ki jih je letošnjo pomlad potrdil velikanski diamantni zaročni prstan na rjavolaskini roki. »Globoko ga ljubi in resnično dojame njegovo bit. Ona je tista, ki navdihuje umetnika v njem. Je kot njegova muza,« je povedal vir. In muze umetnik pač ne izpusti iz rok, kar je Shia tudi dokazal s sprehodom pred oltar. Minuli ponedeljek.



Ognila sta se večtedenskim, če ne večmesečnim poročnim predpripravam. Kot tudi nista za svatbo izpraznila svojih mošnjičkov. Preprosto sta poletela v Las Vegas na instant poroko. Mio je do kapelice, kjer zaljubljenci izbirajo med različnimi tematskimi poročnimi paketi, v živo roza cadillacu pripeljal posnemovalec Presleyja, tam pa jo je že čakal LaBeouf. »Naredil bom vse, kar boš hotela,« ji je obljubil v poročni zaobljubi. In ona njemu enako. Ob tem pa sta si obljubila tudi, da bosta posvojila pse drug drugega in – sklicujoč se na pesmi kralja rock'n'rolla – da nikoli ne bosta po dežju hodila v čevljih iz semiša. Malce drugačna poroka za malce drugačnega zvezdnika. Za katero je moral izpljuniti zgolj 630 evrov.

