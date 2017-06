Poročila sta se po 12 randijih

Njuna romanca je navduševala svet in je veljala za pravo pravljico. Toda resnica je bila drugačna: princ Charles in njegova izvoljenka Diana Spencer sta se komaj poznala, le dvanajstkrat sta se menda srečala, preden sta se sprehodila do oltarja, trdijo v novem dokumentarcu o pokojni članici menda najslavnejše kraljeve družine, ki so ga pred dnevi predvajali na CBS.



Susan Zirinsky, izvršna producentka dokumentarca z naslovom Princesa Diana: njeno življenje, smrt, resnica je v intervjuju povedala: »Od vsega me je morda še najbolj presenetilo to, da sta bila pred poroko le dvanajstkrat skupaj zunaj. Nekoč je princ Phillip pritiskal na sina, rekoč: 'Moraš narediti, kar je prav.'«



Če so te trditve resnične, to pomeni, da se Charles in Diana, ki sta se zaročila februarja 1981 in se poročila julija tistega leta, v petih mesecih pred poroko nista prav pogosto videvala. V dveurnem dokumentarcu nastopa tudi Lana Marks, prijateljica pokojne princese, ki ji je, tako pravi, proti koncu življenja Diana povedala, da je v resnici ljubila le enega moškega, princa Charlesa.



Dokumentarec je eden mnogih, s katerimi se bodo na Otoku spomnili že 20. obletnice smrti princese Diane, ki je življenje izgubila v prometni nesreči 31. avgusta v Parizu skupaj z njenim tedanjim partnerjem Dodijem Al Fayedom. V tistem z naslovom Življenje in smrt princese Diane so razkrili, kako se je bala, da jo bo po ločitvi od Charlesa iz življenja njenih sinov izpodrinila Camilla. Bala naj bi se, da Camilla ne bo nadomestna mati princema Williamu in Harryju, ampak da jo bo preprosto nadomestila. No, tudi princa bosta menda spregovorila o materi, in sicer v dokumentarcu za HBO in ITV, ko bosta odkrito govorila o tem, kako je njen vpliv izoblikoval njuni življenji, pa tudi njenem dobrodelnem in človekoljubnem delu na številnih področjih, tudi v povezavi z zemeljskimi minami, HIV ter brezdomci. Ne le sinova, o osebnih in intimnih spominih na princeso so spregovorili tudi njeni prijatelji, od teh je marsikdo o Diani govoril prvič, da bi tako skupaj ustvarili portret izjemnega človeka, ki se je dotaknil življenja mnogih. Ustvarjalci obljubljajo vpogled v življenje princese Diane, kot ga še nismo videli, skozi oči tistih, ki so jo najbolje poznali.

