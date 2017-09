Poročena se umika v zasebnost

Pippa je hotela biti kolumnistka, novinarka, pisateljica in TV-zvezda. Foto: Reuters

Letošnje leto je bilo za Pippo Middleton, sestro vojvodinje Cambriške, zelo uspešno. Pred tremi meseci je vstopila v zakon z upravljavcem skladov Jamesom Matthewsom, in sicer na poroki v družinskem krogu, ki je stala 1,2 milijona funtov oziroma 1,3 milijona evrov.



Vse kaže, da se zdaj, ko je poročena, umika v zasebnost: pred kratkim je namreč zaprla agencijo, ki se je ukvarjala z njeno javno podobo oziroma delom z mediji. Agencija je med drugim urejala članke, ki jih je Pippa objavljala v reviji Waitrose, pomagala pa ji je tudi pri dejavnostih, povezanih z njeno knjigo Celebrate (Praznovanja), v kateri deli nasvete za organiziranje zabav.



Pippa, ki bo naslednjo sredo praznovala 34. rojstni dan, je prvi korak k zaprtju agencije PXM naredila prejšnji mesec, ko je postala njena edina delničarka, ta teden pa je oddala papirje, potrebne za zaprtje.

Ne pisanje člankov ne nastopanje na televiziji se ni obneslo.

Agencija je obstajala štiri leta in je imela prvo leto 115.000 funtov (124.000 evrov) dobička, drugo leto pa 50.700 funtov (55.100 evrov).



Kolumna v časopisu, ki se je je lotila pisati leta 2014, se je obdržala le šest mesecev. Leta 2015 se je v Ameriki poskušala prebiti na televizijo, a ji to ni uspelo.



Dogovarjala se je, da bi postala posebna dopisnica programa NBC Today, a se ni niti enkrat pojavila na malih zaslonih.



Od poskusov ustvarjanja kariere v medijih na srečo nikoli ni bila finančno odvisna, za prihodnost pa ji poslej res ni treba skrbeti, saj jo je James zaročil z 250.000 funtov (271.000 evrov) vrednim diamantnim prstanom in jo odpeljal v svojo 17 milijonov funtov (18 milijonov evrov) vredno hišo v Chelseaju. Njegov hedge sklad Rock Management LLP je imel leta 2014 1,5 milijona funtov (1,6 milijona evrov) dobička, tako da mu denarja najbrž ne bo zmanjkalo.