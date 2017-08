Poročena in noseča je sanjarila o ljubimcu

Danes je voditeljica pogovorne oddaje The Conversation, v kateri se ji odprejo in ji izlivajo srca največje zvezde zabavne industrije, od Gwyneth Paltrow in Lady GaGa do Jane Fonda. A Amanda de Cadanet je do vloge zaupnice slavnih prehodila dolgo razburkano pot, na kateri je zgodaj, čeprav rojena v razkošju, že pri 15 letih pristala na policijski postaji zaradi suma mladoletne prostitucije.



Njen oče je britanski dirkač Alain de Cadenet, mati pa manekenka Anna in od malega sta ji lahko omogočila vse, kar si je Amanda zaželela. Pa vendar jo je pri 15 letih ucvrla od doma, skvotala tu in tam ter spoznala drobovje nočnega Londona in vse, kar je ponujal. Od drog do neobvezujočega seksa za eno noč. To pa se je skoraj tako hitro končalo, kot se je začelo.



»Ležala sem na vzmetnici neke kleti, oblečena le v nogavice, v glavi mi je še vedno divjalo od zaužitih mamil, ko je v stavbo nenadoma vdrla policija,« piše v prihajajočih spominih. »S svetilko so mi posvetili v obraz, me golo odeli v odejo, in še preden sem se zavedla, kaj se dogaja, že so me v lisicah vodili na policijsko postajo.« Zmotno prepričani, da je mladoletna prodajalka telesne ljubezni. A čeprav se ni prodajala za denar, je vendar že zgodaj izkusila tudi grdo, vsiljeno plat spolnosti, ko jo je neki poba, ki ga imenuje Tom, prisilil, da ga oralno zadovolji. »Hlače je potegnil dol in mi glavo potisnil navzdol. Vsega je bilo v hipu konec, a se še vedno živo spominjam, kako sem se dušila, in ogabnega okusa v ustih. Mislim, da sem zaradi tega trpela za posttravmatskim stresom.«

18 let je bila stara, ko je zanosila, a v prihajajočih spominih piše, da je bila nosečnost načrtovana, rešila jo je iz objema drog in alkohola.

Leto 1991 je bilo tisto, ko je njeno ime obredlo vse svetovne medije. Ne, ker je bila pri 18 letih noseča, temveč ker je tedaj stopila pred oltar z 12 let starejšim Johnom Taylorjem, basistom britanske skupine Duran Duran. »V nasprotju s prepričanjem večine je bila moja hčerka načrtovana. Da sem se pri 18 letih odločila za materinstvo, je še do danes ena mojih najboljših odločitev,« piše Amanda, prepričana, da ji je prvorojenka Atlanta rešila življenje.



»Z Johnom sva bila noro zaljubljena, a oba sva bila odvisna od precej nezdravih substanc. To sicer niso bile najboljše okoliščine za otroka, a v trenutku, ko mi je nosečniški test pokazal pozitivno, sem vse škodljive navade opustila,« pripoveduje nekdaj razvpito zabavljaško dekle. A če je takrat morda opustila droge, alkohol in divje ponočevanje, jo je vendar mikalo nekaj drugega. Nekdo drug. Kajti čeprav je pod srcem nosila Johnovega otroka, se je noro in na prvi pogled zaljubila v Keanuja Reevesa.



A najsi je bila privlačnost obojestranska ali ne, hollywoodski zvezdnik z visokimi moralnimi načeli jo je zavrnil, skoraj malce prezirljivo. In zavračal jo je dolgih osem let, dokler nista zaradi njene vztrajnosti po ločitvi od basista vendar odšla na uradni, javni zmenek. »Od trenutka moje ločitve – in še prej – sem preizkušala vsak trik, ki obstaja, da bi šel z menoj ven. Vse tehnike zapeljevanja, ki so se poprej vselej izkazale za uspešne, so pri Keanuju klavrno propadle. Več let zapored. Za kar se danes zahvaljujem bogu. Ko bi tedaj in takoj namreč postala ljubimca, verjetno danes ne bi bila tako dobra prijatelja.« A na neki točki – po ločitvi – sta se vendar vdala privlačnosti, Amanda ne razkrije, kdaj in kako dolgo sta bila ljubimca.

Nekdaj divje dekle in danes voditeljica ter fotografinja je nato našla srečo in mir v objemu Nicka Valensija, kitarista skupine The Strokes, ki ji je v zakonu, v katerega sta vstopila leta 2006, podaril še dva otročička.