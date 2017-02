Poročena je bila noseča z ljubimcem

Novembra lani so na dražbi v Hollywoodu prodajali lastnino Friede Hull, zaupnice Marilyn Monroe, tudi fotografije, ki jih je posnela Frieda in na katerih je slovita igralka – noseča! Šestim fotografijam, ki so jih prodali za 2240 dolarjev, je Hullova rekla kar nosečniški posnetki, na dražbi pa je bilo skupno kar več kot 550 barvnih in črno-belih fotografij in več kot 150 diapozitivov ter fotoaparat, s katerim je Hullova ovekovečila platinasto lepotico.



Hullova je Marilyn fotografirala 8. julija 1960 pred studiem Fox v New Yorku, in sicer po koncu pomerjanja kostumov za film The Misfits, v katerem sta igrala Clark Gable in Montgomery Clift. Na posnetkih je dobro videti zaobljen trebušček prelepe igralke, dokaz, da je bila noseča, je trdila Hillova. No, Marilyn je nosečnost skrivala, skrivnost pa je tudi njena zaupnica varovala vse do smrti. Oče otroka namreč ni bi bil njen takratni mož Arthur Miller, temveč igralec Yves Montand, ki ga je spoznala med snemanjem filma Let's Make Love in z njim imela afero.



Fotografije je kupil Tony Michaels, 56-letnik je bil prijatelj in sosed Hullove, ki mu je povedala za igralkino skrivno nosečnost in še, da so posnetki dokaz, da je bila zares noseča. »Povedala mi je tudi, da je bil oče otroka Montand, to ni bilo ugibanje ali predvidevanje, to je vedela, z Marilyn sta si bili blizu,« je povedal Tony. Veselo novico je igralka, ki si je bolj kot vse na svetu želela otroka, zadržala zase, a se nosečnost ni končala srečno, otroka je izgubila, pred tem je imela tri spontane splave; bolehala je za endometriozo, zaradi katere je težko zanosila.



Trditve seveda nihče ne more potrditi, Marilyn in Yves sta pokojna, a Tony meni, da je Frieda vedela: bila je ena od šestih prijateljic iz New York Cityja, ki so igralki sledile po Ameriki, znane so bile kot Monroe Six. »Bila je oboževalka, potem sta se spoprijateljili,« je povedal Tony in še, da mu je Frieda večkrat govorila zgodbe o Marilyn, a jih medijem ni hotela povedati, saj »ni hotela služiti na račun mrtve prijateljice, je izdati«. On je zdaj čutil, da mora zgodbo povedati, je dejal in pristavil, da obžaluje, ker Friede ni več spraševal o obdobju, ki ga je preživljala z Marilyn.