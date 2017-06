Poročen s starejšo, leta za mlajšimi

Na prvi pogled se zdi zgodba novega francoskega predsednika kot ljubezenska pravljica s ščepcem botoksa, ob kateri nam je toplo pri srcu. Toda ko pogledaš njegovo karto, zadeva pade na realna tla. Ima kombinacijo za starejšo partnerico, ki ga podpira pri uspehu, toda to ne izključuje, da se ne ozre za katero drugo, mlajšo.



Po ascendentu je ambiciozen in podjeten kozorog, usmerjen v kariero. Njegov vladar Saturn, hladen, strog in resen planet, barva njegovo osebnost in kaže, da je od nekdaj zrelejši od vrstnikov, priden, prizadeven, človek, ki vedno naredi domačo nalogo in premaguje vsa bremena do končnega cilja. Pri tem ima tudi srečo, saj je vladar povezan z dobrotnikom Jupitrom. Hiša zakona se mu začne v raku, kar nakazuje, da ob vsej svoji poslovnosti in intelektualnosti potrebuje protiutež v obliki varnega družinskega gnezda. Z drugimi besedami nekoga, ki poskrbi, da je kosilo vedno na mizi, in materinsko, pozorno in nežno skrbi zanj. Že sam Saturn v 7. hiši nakazuje tako njega kot starejšo ženo, ki je njegov steber, modra, pridna, stabilna, odgovorna in cela stoji za njim. Zadevo zabeli Mars v 7. hiši v levu, vrh napornega T-kvadrata z Luno in Uranom. Zdi se, da je zakon v zakulisju precej buren, znata se pošteno spreti in strastno pobotati, jasno pa je, da on nosi hlače ter ima precej velik levovski ego. Luna v 3. hiši, ujeta v T-kvadrat, povezan z 9. hišo izobraževanja in 7. zakona, kaže, da ga je poučevala – z bikom je lepa ženska, stabilna, prizemljena in trmasta, a tudi nagnjena k zapravljanju in s težnjo po razkošju in užitkih vseh vrst. Ker sta dva planeta, povezana z nadvlado, željo po oblasti in moči, vezana na 7. in 8. hišo skupnega premoženja ter je njen vladar na robu 12. hiše skritega, so lahko v ozadju zakona tudi veliki finančni apetiti, precejšnje družinsko bogastvo, ki je javnosti skrito in se z njim upravlja pod mizo.



Kaj kaže avanture? Vladar 5. hiše ljubezni je v radoživih in spogledljivih dvojčkih, ki jim oči vedno švigajo v več smeri. V njej je Jupiter, planet obilja, ki poveča vse, česar se dotakne, v raku – pri ženskah išče tudi čustveno bližino in nežnost, ne le seksa. Jupiter je v opoziciji s Soncem, sovladarjem 7. hiše zakona, kar kaže, da afere vplivajo na zakon, z vladarjem 5. ter vladarjem 8. hiše spolnosti. Poleg tega ima Venero v konjunkciji z Neptunom, planetom neskončnosti, iluzij, zaslepljenosti, laži, ki daje občutek romantične zaljubljenosti – v ljubice se tudi nesmrtno zaljublja, medtem ko žena skrbi za ognjišče in občutek varnosti. Ker je v 7. hiši vrinjeno znamenje, je velika možnost, da se loči in drugič poroči – tudi Luna v povezavi z Uranom in Marsom kaže, da je ločitev mogoča.



Že januarja prihodnje leto pade mrk na Mars v 7. hiši, ki sproži prepire in pretrese, toda ker ima sicer 'leto smetane', ko se mu vrstijo odlični aspekti, se bo drama najverjetneje odvijala za zaprtimi vrati.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«