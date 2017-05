Pop zvezdnik posilil 14-letnico: Spraševala sem se, zakaj me vse boli

Britanski pop zvezdnik je obtožen posilstva 14-letnega dekleta. Kriminalistična preiskava že poteka. Kot piše britanski The Sun, njegove identitete ne smejo razkriti iz pravnih razlogov, v ZDA pa so že prikazali posnetke danes 50-letne domnevne žrtve. Pevca je strah, da bo njegovo ime prišlo v javnost in mu uničilo ugled, še piše britanski tabloid.

Domnevno posilstvo naj bi se zgodilo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Varnostniki slavnega glasbenika so dekle opazili v prvih vrstah koncerta in jo po koncu povabili, naj naslednji dan pride v hotel. Skupaj s 13-letno prijateljico sta se odzvali. Glasbenik jo je takoj odpeljal na samo. Nevajeni alkohola ji je ponudil šampanjec. Na sebi je imel le kopalni plašč. »Govoril mi je, da sem lepa, in mi nalival šampanjec. Spomnim se le, da me je podrl na posteljo in začel slačiti. Nekaj, kar bi moralo biti nežno, je postalo zelo boleče. Spraševala sem se, od kod bolečina, on pa mi je govoril, naj se le sprostim. «

Domnevna žrtev je takoj ugotovila, da mora čim prej stran, a se je spomnila, da je v sobi pozabila pevčev avtogram. Ko se je vrnila ponj, ji je glasbenik rekel, da bosta ohranila stike. Domov je prišla vsa v modricah: »Mama mi je rekla, da me bo oče ubil, če me vidi tako, zato sem šla spat.«

Zaznamovana za vse življenje

»To mi je zaznamovalo življenje. Dolgo nisem mogla razumeti, kaj se mi je zgodilo. Ali je bilo to dobro ali slabo,« je še povedala domnevna žrtev. Leta 2013 je bil primer predan Scotland Yardu, kjer so ga nato prepustili kolegam v tujini. Po pol leta so ga pometli pod preprogo. Pretekli mesec so ga dodelili novemu preiskovalcu, zato so ponovno uvedli preiskavo.