Ponosna Mia Begović

Hrvaška igralka Mia Begović je zelo ponosna na hčerko Majo Leno Lopatny: tej je pred kratkim uspelo dokončati študij novinarstva na fakulteti političnih znanosti. Mladenka, ki je lepoto podedovala po svoji mami, je za uspešen zagovor diplomskega dela prejela vrsto čestitk, tudi od sledilcev na spletu. Tem je padel v oči tudi dekletov čut za modo. Maja je diplomo zagovarjala v ljubki obleki v barvi pudra, ki ji je odlično pristajala.



Razkrila je, da so bili starši in prijatelji ob uspehu neznansko srečni in ponosni. »Tekle so solze sreče in zares je bilo lepo,« je dejala.



Znano je, da se mati in hči odlično razumeta. »Mama ve o meni vse, tako kot najboljša prijateljica – ve za moje intimne težave, razmišljanja, poglede, strahove. Vse vzpone in padce preživljava skupaj. Zaupam ji, do zdaj me ni nikoli razočarala, upam, da bo vedno tako. Pogosto se spomnim njenega nasveta: Vse se da, če se hoče,« je pred časom o slavni materi povedala hčerka.



Mia Begović je bila poročena dvakrat, prvič z Majinim očetom, nekdanjim vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem. Po desetih letih sta se razšla, zvezdnica pa se je poročila z Željkom Žnidarićem.



Mia je mlajša sestra igralke Ene Begović, ki je pred 16 leti tragično umrla v prometni nesreči na Braču. Med prevračanjem avtomobila je utrpela usodne poškodbe glave.