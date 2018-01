Ponižanega kralja razveselili za 80. rojstni dan

Španski kralj Juan Carlos je včeraj praznoval 80. rojstni dan. Skoraj kot darilo ob okrogli obletnici je prišla sinova obljuba, da se bosta z očetom po več kot sedmih mesecih znova skupaj pojavila v javnosti na uradnem dogodku. Darilo zato, ker se je stari kralj še prejšnji teden pritoževal, da ga mlada generacija zanemarja. Junija se bo Carlos s sinom Felipejem VI. pojavil na vojaški slovesnosti v Madridu.

Kralj se je pritoževal, da ga mlada generacija pušča ob strani.

Stari kralj, ki slavi častitljivih osem desetletij, je na prestolu sedel skoraj 40 let. Okronali so ga daljnega leta 1975, 2014. pa je vladanje prepustil nasledniku. Visoko cenjen zaradi pogajalskih sposobnosti je Juan Carlos padel v nemilost v začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko je med ekonomsko krizo kljub revščini v državi živel razkošno. Žebelj v krsto njegovi priljubljenosti je zabila afera, v katero je bila vpletena njegova mlajša hčerka, infantinja Kristina, ki je bila z možem Iñakijem Urdangarinom vpletena v utajo davkov. Urdangarin je bil spoznan za krivega, da si je na nedovoljen način izplačeval milijone, s katerimi je vzdrževal svoj razkošni življenjski slog, Kristino pa so oprostili.

Ko je Felipe prevzel prestol, se je popolnoma oddaljil od sorodnikov, da bi kraljevi hiši povrnil ugled. Kralja Juana Carlosa junija lani ni bil niti na proslavi ob 40. obletnici prvih demokratičnih volitev po koncu diktature Francisca Franca. Razlaga zdajšnjega uradnega kraljevega biografa Joseja Apezarene je bila, da ga ni bil na proslavi, da ne bi zasenčil sina. Juana Carlosa je izločitev močno prizadela, saj je bil prav on tisti, ki je Španijo popeljal iz krempljev diktature v demokracijo. Menda je celo zagrozil, da bo, če ga bodo še kdaj tako ponižali, svojo 80-letnico preživel v tujini.

Da se bo danes skupaj z ženo Sofio ob sinu in njegovi lepi ženi kraljici Letizii udeležil slovesnosti, s katero španska vojska zaznamuje začetek novega leta, bo za starega kralja zagotovo čudovito darilo, vsaj če se bo dobro počutil. Pred štirimi leti je bila namreč prav ta slovesnost zanj pravo mučenje, saj je bil fizično šibak, njegovo ime pa je bilo omadeževano zaradi škandalov. Takrat se je motil v govoru in izgubljal rdečo nit. Junija istega leta se je odločil prestol predati sinu.

Rojstni dan je Juan Carlos praznoval skromno in daleč od oči javnosti. Družina z izjemo hčerke Kristine in njenega moža je bila povabljena na kosilo. Kljub osmim desetletjem in burni preteklosti, ki ga je zaznamovala tudi zdravstveno, je stari kralj pri močeh in je septembra lani celo prejel naziv svetovnega prvaka v jadranju.