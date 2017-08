Polulala se je v pijačo

Nja vas vilinski, nedolžni videz britanske lepotičke Kate Beckinsale ne zavede. Hollywoodski krasotici, za katero se zdi, da niti muhi ne bi skrivila lasu, se ni dobro zameriti. Če se ji zazdi, da se ji dela krivica, lahko iz nje namreč privre peklenska plat. A tedaj se vam ni treba bati njenih spretnosti v umetnosti bojevanja, ki si jih je pridobila kot omamna vampirka Selena, ko je v petih delih filmske franšize Podzemlje svoje življenje posvetila uničevanju volkodlakov. Ne, raje se bojte njene domiselnosti, saj niti vedeli ne boste, kdaj vas je doletelo njeno maščevanje. Kot se to verjetno ni sanjalo neimenovanemu režiserju, ki je Kate v enem njenih preteklih filmov silil, da pred kamero odvrže vsa oblačila.

Iz maščevanja se je polulala v režiserjevo termovko, čeprav ideja ni bila njena, ampak ji jo je prišepnil frizer.

Razgalila se ne bo! To je danes jasno vsem, ne nazadnje je črno na belem zapisano tudi v njeni snemalni pogodbi. A je klavzulo (ne)golote dodala po incidentu, ko se je morala pred časom, četudi se je temu upirala z vsemi štirimi, za sedmo umetnost povsem razgaliti. Na to Kate ni pozabila. Režiserju, ki je to od nje zahteval, se je tiho maščevala. Polulala se je v njegovo termovko, ne ve pa sicer, ali je neprijetno začinjeni napitek nato popil. »To je bila ideja mojega frizerja!« je povedala igralka, ki o režiserjevem imenu modro molči.